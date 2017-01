Morto Mario Fasino, 5 volte presidente della Regione Sicilia

E’ morto ieri a Palermo, a 96 anni, l’ex presidente della Regione siciliana Mario Fasino. Il presidente dell’Assemblea regionale, Giovanni Ardizzone, gli ha reso omaggio, quale “fulgido esempio di politico e uomo delle Istituzioni che fa onore alla Sicilia migliore”.

Laureato in Giurisprudenza e in Lettere, fu assunto come dirigente alla Presidenza della Regione siciliana. Presidente diocesano e consultore nazionale della Gioventù di Azione cattolica, fu direttore della Voce Cattolica, vicesegretario regionale e componente del Consiglio nazionale della Democrazia cristiana. Eletto deputato all’Assemblea nel 1951, nel collegio di Palermo nella lista Dc, lo rimase dalla II alla IX legislatura.

Dal 1955 al 1969 fu quasi ininterrottamente assessore regionale, prima ai Lavori pubblici, poi all’Industria, e per sette anni all’Agricoltura. Il 26 febbraio 1969 divenne, per la prima volta, presidente della Regione, e guidò cinque governi, fino al 22 dicembre 1972. Il 10 aprile 1974 giunse alla guida dell’Assemblea regionale siciliana, carica che mantenne fino al termine della legislatura, nell’aprile 1976. Dal 1978 al 1980, ancora assessore regionale, prima al Turismo, poi al Territorio. Nel 1981 non venne riconfermato all’Assemblea regionale, ma vi tornò nel 1983, subentrando a Mario D’Acquisto, eletto alla Camera.

Non solo politica, però: Fasino fu presidente del Palermo Calcio nella stagione 1953-1954, il primo politico patron dei Rosanero, esperienza terminata con la retrocessione in B. Sua la legge che porta il suo nome, a favore del calcio, che prevedeva la ridistribuzione al calcio degli introiti derivanti dalle tasse pagate sugli eventi sportivi della Sicilia.

Era presidente dell’associazione ex-parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana.