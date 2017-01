È morto a 91 anni Zygmunt Bauman, filosofo della «società liquida»

di Luigi Bruzzano

È scomparso ieri all’età di 91 anni il filosofo Zygmunt Brauman. Nato a Poznan nel 1925, di origine ebraiche, dopo l’invasione da parte dei tedeschi nel 1939, Bauman si rifugiò nella zona occupata dai sovietici.

Arruolatosi come militare in un’unità militare sovietica, dopo la guerra si iscrisse alla facoltà di sociologia all’Università di Varsavia, dove insegnavano Stanislaw Ossowsky e Julian Hochfeld. Successivamente alla laurea, collaborò con molte riviste, nelle sue ideologie politiche netti riferimenti al marxismo-leninismo, che nel tempo lo portarono ad avvicinarsi ad Antonio Gramsci e George Simmel. Dopo aver perso la cattedra a Varsavia a causa delle sue origini ebraiche, si trasferì a Tel Aviv dove insegnò all’Università, e successivamente ebbe una cattedra di sociologia all’Università di Leeds.

Prima di essere un filosofo Zygmunt Bauman era un uomo dalla grande capacità di parlare alle persone con un linguaggio semplice, comprensibile. Fu il filosofo che prima di tutti era riuscito a dare una spiegazione plausibile a quel mondo fatto di virtualità, quel mondo che lui stesso più volte nelle sue interviste definiva responsabile dell’aumento della «solitudine del cittadino globale».

Il suo essere tra la gente e per la gente, schivo di quel mondo istituzionale, il «vecchio saggio», riusciva ad anticipare i fenomeni generazionali, di una società sempre più globalizzata. Nella metafora della «società liquida», un’analisi basata sulle condizioni del nostro tempo, Zygmunt Bauman, era riuscito a mettere in evidenza i mali di una generazione dedita all’incertezza e ad un sempre più marcato individualismo.

Un concreto analizzatore dei tempi, dotato di un senso critico scevro di faziosissimi, già dagli anni novanta era riuscito ad analizzare lucidamente il passaggio tra il XX e il XXI secolo, mettendo il risalto la crisi dall’avvicendarsi dei secoli attraverso un’analisi di ricerca riconducibile tra il crollo delle ideologie degli anni Settanta, e la recessione economica del 2008.

Nel 2011 al Festival della Mente, divenne memorabile il suo intervento sull’informazione che lui stesso aveva definito:

In una delle sue ultime interviste aveva spiegato la differenza tra realtà e virtualità:

«Nella vita virtuale con una pressione del dito sul tasto canc, cancelli tutto, nella vita è più difficile: per esempio nel fatto di avere cinque o sei rapporti umani profondi presuppone assolutamente assumersi un obbligo, un impegno per un certo lasso di tempo, immaginiamoci nel nostro mondo cosi liquido tutto cambia estremamente in fretta e le possibilità che hai oggi saranno diverse da quelle della tua vita di domani, ma tu sei già impegnato in un rapporto ed è come se avessi le manette ai polsi, le mani legate, ed allora come si fa. Nella vita reale per interrompere una relazione specialmente profonda deve inventare scuse, raccontare bugie, sentirti colpevole per aver tradito la fedeltà, la solidarietà del tuo o della tua partner, invece con Facebook è veramente un gioco da ragazzini basta non ricevere più i messaggi dagli altri, non mandarne più, cancellare l’elenco dei tuoi oltre mille amici e sei a posto, cioè hai il piacere senza il rischio».