Il morbo di Parkinson compie 200 anni. 250mila i casi in Italia

di Massimiliano Cavaleri

Il morbo di Parkinson, la seconda malattia neurodegenerativa dopo l’Alzheimer più diffusa al mondo, compie 200 anni: sono passati due secoli dalla pubblicazione del celebre trattato “Essay on the Shalking Palsy” di James Parkinson, giovane medico di famiglia che nel 1817 ha descritto per la prima volta una malattia che, qualche anno dopo, avrebbe preso il suo nome. Si riconosce infatti a lui il merito di aver descritto i sintomi più importanti del morbo: si è parlato di questo e dei progressi all’Università di Bologna in occasione di un evento promosso dall’Accademia Limpe-Dismov, con il contributo non condizionato di AbbVie, e che ha riunito i maggiori esperti di neurologia.

La storia della malattia è lunga – ha raccontato Pietro Cortelli, presidente dell’Accademia, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna – Azienda USL di Bologna –basti pensare che se ne fa già cenno in un papiro egiziano, in un trattato di medicina Ayurveda e nelle Sacre Scritture, nei quali ritroviamo una descrizione di sintomi analoghi a quelli riportati successivamente dal giovane dottore. Si dovrà però aspettare i primi del ‘900 per identificare le particelle microscopiche del cervello colpite e per scoprire che la principale struttura cerebrale era la Substantia Nigra. Il punto di svolta più importante si avrà poi nel ’60 con l’identificazione della dopamina e del suo ruolo nella malattia”.

“Nel nuovo millennio le conoscenze relative al Parkinson si sono allargate notevolmente ed è probabile che in futuro possano aggiungersi altre scoperte utili alla correzione dei “meccanismi” degenerativi – ha aggiunto Leonardo Lopiano, presidente Eletto dell’Accademia, A.O.U. Città della Salute e della Scienza – Università di Torino – Attualmente, grazie alle avanzate tecniche di biologia molecolare, l’attenzione si sta focalizzando sulla terapia genica e sulle cellule staminali. Il trapianto di cellule mesencefaliche fetali, con risultati positivi su alcuni pazienti, le cellule staminali adulte mesenchimali (prelevate dal paziente o da un donatore, adeguatamente trattate, e reintrodotte nell’organismo) potranno essere una terapia ventura. Verranno probabilmente realizzati studi clinici con trapianti di cellule staminali embrionali e, soprattutto, di cellule staminali pluripotenti adulte, ovvero cellule non del sistema nervoso, prelevate da un individuo adulto ed adeguatamente trattate per “essere trasformate” in cellule di vari tessuti, fra cui quello nervoso”.

Il Parkinson può essere considerata oggi una malattia cronica che implica una gestione del paziente a lungo termine e richiede il coinvolgimento e l’intervento di numerose figure assistenziali per una gestione multidisciplinare integrata che comprende terapia interventistica, programmi riabilitativi, assistenza domiciliare, supporto socio-assistenziale, supporto del caregiver, ricoveri di sollievo. Il riconoscimento all’interno del Piano Nazionale Cronicità, pubblicato dal Ministero della Salute nel 2016, rappresenta una risposta a questa complessità.