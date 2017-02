Modello Intrastat: abolito e reintrodotto. Un intrico senza fine

di Luigi Bruzzano

Il concetto di semplificazione fiscale è divenuto nel tempo un obiettivo primario, ma non sempre di facile attuazione. Un sistema incomprensibile, inaudito, quello che ha portato all’abolizione del modello Intrastat o più comunemente “Elenco Intrastat”, introdotto ”illo tempore” dall’art. 50 del D.L. 331/1993, a seguito dell’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea nel 1993. Un modello divenuto obbligatorio, che deve essere compilato da tutti coloro che acquistano da operatori Ue.

Nel Decreto “Taglia Equitalia” pubblicato in data 24.10.2016 in G.U., serie generale 249, sono state introdotte una serie di importanti novità per il contribuente, fra cui si annovera, appunto, l’eliminazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni o prestazioni di servizi. Infatti, il DL 193/2016 all’art. 4, co. 4, lett. b), recita: “b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse”.

Una decisione che si scontra con la normativa Ue, che ne impedisce di fatto l’abolizione. Una situazione normativistica in netta contrapposizione, complessa, cui si è cercato di porre rimedio con il decreto milleproroghe che, per ovvi motivi dopo la cancellazione, ha reintrodotto il modello Intrastat, ponendo al 25 febbraio la data di scadenza per l’invio.

Una situazione diventata poco chiara, anzi un vero e proprio rompicapo, una “resurrezione” che conferma per l’anno in corso l’obbligatorietà dell’adempimento, in attesa del 2018 per il quale sono previste “ventate semplificative”, un auspicio che in tanti si augurano non tarderà ad arrivare. Intanto, la scadenza del 25 febbraio per il primo adempimento incalza e, paradossalmente, lo stesso decreto legge potrebbe essere privo di efficacia per quella data.

Un dilemma “amletico” coglie gli operatori Ue, impreparati alla risoluzione del problema Intrastat, divisi tra rispettare la vecchia legge per come pubblicata sulla G.U, o seguire le volontà del “neonato” milleproghe. Un “comunicato legge” chiarisce la posizione sull’adempimento del modello Intrastat che dovrà essere presentato da tutti i soggetti obbligati, attraverso una compilazione minuziosa (fiscale e statistica).

Una situazione non chiara che a guardar bene crea nel contribuente un senso di confusione di natura giuridica, che si scontra con una certezza del diritto messa in discussione.