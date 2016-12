“Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali”. Il magico ritorno di Tim Burton [Video]

Tim Burton e il suo cinema fantascientifico tornano nelle sale con una pellicola ricca di effetti mozzafiato ed una trama avvincente.

“Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali”, distribuito dalla 20th Century Fox, centra il bersaglio grazie ad un cast azzeccato ed una sceneggiatura curiosa, scritta da Jane Goldman, che trae origine dal libro di Ransom Riggs (in Italia edito da Rizzoli).

Tra gli attori: Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Judi Dench, Rupert Everett, Allison Janney, Chris O’Dowd, Terence Stamp, Ella Purnell, Finlay MacMillan, Lauren McCrostie, Kim Dickens, Milo Parker, Ella Wahlestedt, Pixie Davies, O-Lan Jones, Aiden Flowers, Raffiella Chapman.

Nella pellicola, fantasy e storia si fondono creando una trama accattivante. Miss Peregrine, una donna che ha la capacità di trasformarsi in uccello, accudisce su un’isola del Galles, una comunità di ragazzi fuori dal comune, dotati di poteri eccezionali come la pirocinesi, la profezia, la capacità di far crescere le piante etc.

Bambini ed adolescenti vivono in una sorta di limbo magico che li mantiene sempre piccoli, una sorta di isola che non c’è. I toni del film, tuttavia, sono decisamente meno disneyani che in Peter Pan, infatti i bambini sono perseguitati da mostri raccapriccianti, i Vacui, che si nutrono dei loro poteri impossessandosi dei loro occhi.

La narrazione prende le mosse dalla ricerca di Jacob, un sedicenne che parte alla ricerca di Abraham, il nonno, che fu un ragazzino salvatosi dalle persecuzioni naziste proprio grazie all’ospitalità di Miss Peregin. Jacob nel suo viaggio scoprirà di avere ereditato dal nonno, non solo lo spirito d’avventura, ma anche poteri particolari che lo condurranno dritto nel limbo magico dello speciale orfanotrofio.

Il film porta sugli schermi una storia che si sposa benissimo con le atmosfere alle quali ci ha abituato il genio di Tim Burton, con effetti stupefacenti e una dinamica serrata.

Due ore di fantasia ed azione che catapultano lo spettatore in un mondo di magia.