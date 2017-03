Il ministro De Vincenti a Messina per monitorare l’attuazione del Masterplan

Avrà luogo domani, alle 8.30, nella sede della Città Metropolitana di Messina, la riunione del Comitato d’indirizzo e controllo per l’attuazione del Patto per lo Sviluppo, approvato nell’ambito del Masterplan per il Sud, incontro che sarà presieduto dal ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti.

Lo scopo della riunione è quello di esaminare e valutare lo stato d’attuazione e le eventuali criticità nell’ambito degli interventi previsti nel Masterplan.

Alla riunione parteciperanno, oltre al Ministro De Vincenti: il Sindaco Metropolitano, Renato Accorinti; il Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano, Filippo Romano; il Presidente del Comitato, Riccardo Monaco; il PCM-DPC-componente del Comitato, Vincenzo Donato; il PCM-DIPE-componente del Comitato, Claudio Cesi; in rappresentanza dell’Agenzia per la Coesione Territoriale-Area Programmi e Procedure-Ufficio 3 Accompagnamento e sostegno Programmi regionali, Luciano Russo; in rappresentanza dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, Patrizia Abballe; il componente del Comitato per la Città Metropolitana di Messina, Maria Angela Caponetti ed il responsabile unico dell’attuazione del Patto per la Città Metropolitana di Messina, Armando Cappadonia.

Il Patto avrà il compito di avviare e sostenere un percorso unitario d’intervento sul territorio dell’Area Metropolitana di Messina finalizzato al suo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza, tenuto conto delle linee di sviluppo e delle zone di intervento condivise tra il Governo e la Città Metropolitana di Messina.