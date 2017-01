Il Ministero dell’Interno potrà dire ai migranti: “Vuoi asilo? Lavora”

Il Viminale presenterà un pacchetto di misure per fronteggiare la crisi dei migranti. Il pacchetto prevede che vengano ridisegnati i CIE (Centri di Identificazione ed Espulsione) che probabilmente verrano denominati CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio), più piccoli e vicini agli aeroporti per facilitare le espulsioni.

Dovrà essercene uno per regione, tranne in Val d’Aosta e Molise, e dimensionati per accogliere massimo 100 persone, nel totale dovranno essere non più di 1500-1600 immigrati che hanno ottenuto asilo in Italia. Nel centro dovrebbe esserci un ‘garante’ perché verifichi il rispetto dei diritti di tutti gli stranieri.

Ma la vera novità prevista è che per avere concesso l’asilo, per i migranti c’è l’obbligo che lavorino. E’ questo il punto di partenza del nuovo pacchetto di misure in materia di immigrazione che il Ministro dell’Interno, Marco Minniti, presenterà al parlamento il 18 gennaio.

Il pacchetto mira alla creazione di regole che determinino la separazione tra profughi e irregolari, lasciando però che siano le Camere a votare i provvedimenti. La Commissione Affari Costituzionali dovrà valutare l’esistenza di requisiti nel richiedente asilo per ottenere l’accoglienza, ed essere severa all’eccesso, invece, con chi non li ha e rispedirli in patria.

Uno dei requisiti richiesti per ottenere lo status di rifugiato è dato dall’avere svolto, nei due mesi dalla presentazione della domanda di asilo alla decisione del governo italiano, lavori socialmente utili. Ai rifugiati che hanno diplomi o specializzazioni verrà data la possibilità di realizzare stage.