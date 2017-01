Milleproroghe: tutte le novità di un decreto attesissimo

di Luigi Bruzzano

Approvato dal Cdm, il cosiddetto “decreto milleproroghe” diventa una “boccata di ossigeno” per tutto il 2017, con la predisposizione di atti risolutivi ed urgenti.

Nato come strumento eccezionale, nel tempo è divenuto oggetto propositivo con cadenza annuale a partire dal lontano 2005.

Il decreto redatto dal Governo, dopo essere passato all’attenzione del Quirinale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e con i suoi 15 articoli, corredati da numerosi commi, si presenta con una serie di conferme, ma anche di novità.

Tra queste, il pacchetto lavoro risulta essere il più atteso. Esso prevede il “salvataggio” di 40 mila precari della Pa, una “vittoria” sul “forcaiolo” Jobs Act, che vieta dal primo gennaio il rinnovo dei contratti a termine e delle collaborazioni, accogliendo l’appello della Gigl che ormai da tempo aveva lanciato il grido dall’allarme, chiedendo una proroga di tali contratti.

Questo riguarderà anche gli atenei universitari, cui sarò data la facoltà di prolungare di un altro anno i contratti dei ricercatori a termine. Marianna Madia, la ministra della P.a, si dice soddisfatta e immediatamente dopo la riunione presieduta da Paolo Gentiloni ha twittato: “In #milleproroghe 2017 proroga per i co.co.co, tempi determinati #PA e tutte le graduatorie dei concorsi”. Un hashtag che ha fatto riscuotere alla Madia consensi e approvazioni non solo dal mondo social, ma da quanti aspettavano da tempo delle risposte.

I Centri per l’impiego vedranno la riconferma dei lavoratori fino a fine 2017, grazie al decreto il sospiro di sollievo diventa unanime, nell’auspicio di tanti la nascita di una cornice normativa, che possa ben presto stabilizzare e rendere efficace il disegno di legge Del Rio, passato in secondo piano dopo l’esito referendario, e allo stesso tempo la volontà di mettere in campo misure che rendano definitivo, con la stabilizzazione dei precari, l’assetto dei Centri per l’impiego.

L’Anac (ndr. autorità anticorruzione) resterà operativa per i prossimi 12 mesi, nel pacchetto pubblico impiego viene confermata la graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre ai sindaci viene data la facoltà di saldare entro il 2017 i lavori eseguiti sugli edifici scolastici, slitta invece la normativa antincendio nelle scuole al 31 dicembre 2017.

Il decreto, accogliendo le istanze delle associazioni di categoria, ha deciso di postdatare a giugno l’obbligo per i condomini di dotarsi di termo valvole nei condomini. Questo posticipo si è reso necessario per evitare di far scattare pesanti sanzioni (da 500 a 2500 euro per ogni unità immobiliare).

Proroga prevista anche per il commercio ambulante, rimandando al 2020 la decisione sulle concessioni su aree pubbliche. Passo in avanti anche per le pensioni: unica diventa la data per il mandato di pagamento, accorpando l’indennita di accompagnamento, le pensioni, e i vitalizi Inail che saranno corrisposti il secondo giorno pagabile di ogni mese. Estesa l’integrazione salariale straordinaria per un massimo di 12 mesi in quelle “aree di crisi complessa”, requisito fondamentale il piano di recupero occupazionale.

L’articolo 3 (editoria) stabilisce che restino in carica i membri del consiglio nazionale e i consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti fino al 30 giugno, cioè viene prolungato per altri sei mesi il mandato, un volontà resasi necessaria per consentire al governo di varare i decreti attuativi della legge sulla riforma dell’editoria, nei quali saranno sanciti i criteri di elezione del consiglio nazionale dell’Ordine.

Sempre in tema di editoria, restano le tariffe agevolate per le spedizioni di prodotti editoriali e quelle promozioni per le Onlus in attesa della attuazione della riforma, rinviato per la quarta volta il termine dal quale scatterà l’obbligo di tracciabilità delle vendite delle rese dei giornali, diventa più incisivo il divieto di concentrazione tv-carta, a Radio Radicale un contributo di 10 milioni resosi indispensabile per la stessa sopravvivenza, la concessione attuale della Rai slitta al 30 aprile.

Anche al Sistri (Sistema di tracciabilità dei rifiuti) si riparla di slittamento per i rifiuti speciali fino alla data del subentro del nuovo concessionario che avverrà entro e non oltre il 2017, mantenendo invariata la registrazione con il consueto doppio regime, cioè quello cartaceo e quello informatico.

Ai diciottenni sarà assegnato un bonus di 500 euro, salvo registrazione sul portale della card, che potrà avvenire godendo di una proroga di cinque mesi.

Un capitolo a parte è dedicato ai terremotati del Centro Italia: doverosamente, viene sospeso il pagamento delle rate del mutuo per tutto il 2017; il pagamento delle bollette per utenze domestiche saranno postdatate per altri sei mesi; i sussidi o le erogazioni liberali dei datori di lavoro per il prossimo anno non saranno suscettibili di tassazione. Inoltre, i comuni colpiti usufruiranno di un contributo di 32 milioni, mentre all’Aquila viene elargito un contributo straordinario.

Rinviato al 31 dicembre 2017 il decurtamento del 10% delle spettanze degli organi collegiali, significativa diventa la riduzione sull’accise per la produzione di energia elettrica.

Il nuovo assetto normativo del Milleproghe, in un periodo di straordinaria depressione economica come quello che stiamo vivendo, diventa uno strumento indispensabile per tornare a sperare in una rapida risalita della china.