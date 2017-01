Millennials Generation: l’incognita lavoro nel nuovo millennio

di Luigi Bruzzano

Un cambiamento epocale in un oscuro divenire. Un crollo economico ed una conseguente disgregazione sociale sanciti a grandi lettere non soltanto da un’inflazione altalenante, ma dall’oscura presenza di un sistema deflazionistico.

La “Generazione Y”, o per meglio dire, la generazione del nuovo millennio che si confronta in un tessuto economico dove le certezze ed i vecchi schemi mentali dei padri non esistono più. Una generazione dalle domande senza risposte. Un’economia divenuta lo specchio dei tempi, dove la meglio gioventù non trova la spendibilità delle proprie competenze. Una disoccupazione non più geocalizzata, ma diffusa su un territorio nazionale che non riesce a dare risposte, certezze, affidabilità.

Sarà un caso quello di Gianmatteo R avvocato, penalista dell’Ordine di Pavia, che qualche giorno fa ha dato l’annuncio di lasciare l’avvocatura per occuparsi di arte e comunicazioni. Una scelta sofferta, figlio di una famiglia di avvocati da quattro generazioni, che si è trovato di fronte ad una decisione che nel tempo ha confermato i suoi dubbi, infatti in un’intervista ad un quotidiano locale aveva espresso: “Un grande in bocca al lupo a tutti i colleghi che restano e che ogni giorno, con grande abnegazione, combattono battaglie perse o resistono contro la disfunzione di un sistema sovraffollato, logorato da strutture ormai obsolete, io lascio”.

Una considerazione che mette in luce una realtà non solo di precariato, ma di un affollamento che porta ad una “svendita” delle proprie professionalità. Un affondo goliardico del giovane professionista chiarisce meglio il concetto di precariato: “Se oggi Paolo Villaggio dovesse riscrivere Fantozzi, invece dell’impiegato sceglierebbe un avvocato, la figura che meglio rappresenta le frustrazioni di una classe media che sta scomparendo – continua il giovane penalista – la mega ditta di Fantozzi oggi è il palazzo di giustizia”.

Un caso non certamente isolato, da Palermo per arginare la disoccupazione si è pensato di indire una selezione per diventare lustrascarpe. Un piccolo esercito di giovani (una settantina) la maggior parte laureati, si sono candidati a lustrascarpe in una delle vie più belle di Palermo.

Un invito voluto dalla Confartigianato provinciale, che si è trovata a far fronte ad un numero di domande sopra ogni aspettativa, tanto da aumentare il numero di postazioni, passando dalle 10 programmate a 15, e i fortunati prescelti entreranno a far parte della cooperativa dei lustrascarpe, mentre l’associazione degli artigiani si farà carico dei costi per l’avviamento.

Sicuramente un’interessante iniziativa, come per altro sostenuto da Nunzio Reina che guida la Confartigianato provinciale, accolta da tanti giovani a dimostrazione che i vecchi mestieri non sono dimenticati, ma una considerazione da uomo da terzo millennio diventa necessaria a voler chiarire quale sia il meccanismo di spendibilità delle competenze giovanili, visto che la maggior parte dei candidati sono laureati.

Nei dati Eurostat del terzo trimestre 2016, l’Itaia registra un meno 0,9% sull’andamento dei prezzi degli immobili, tra le cause la crisi economica, disoccupazione giovanile e lavoro sempre più precario. Una generazione costituita di zero-equity, quella dei Millennials, che anche di fronte ad un calo sensibile degli immobili, la liquidità del tipico 25% per l’acquisto (caparra) a fronte di un mutuo diventa una chimera. Un raffronto generazionale restituisce un quadro salariale inferiore del 19% rispetto ai predecessori degli anni ottanta.

Una realtà quella del terzo millennio in cerca della “parola magica” che si potrebbe tradurre in opportunità, stabilita, certezza, un alchimia che sicuramente si tradurrebbe in un trend positivo. Una contrapposizione uella della Generation Next, cresciuta con internet, che ha causato un cambiamento culturale e tradizionale. Una Generazione Boomerang o Peter Pan come definita da alcuni sociologi, che nel tempo ha ritardato sempre più i consueti riti di passaggio all’età adulta, costringendo ad una più lunga coabitazione coi genitori.

Quello della generazione millenaria, è stata la prima ad affrontare il problema della “grande recessione”, una generazione non sempre capita, soprattutto dal mondo del lavoro. Per alcuni questo disagio è ingiustificato, parliamo di coloro i quali dovrebbero fornire mezzi ed occupazione, che invitano la Generation Next a plasmare al meglio il loro lavoro adattandolo alla loro vita, piuttosto che adattare la loro vita al lavoro.

Un incipit lavorativo quello del nuovo futuro, che dovrà sancire certezze e un più equo compenso salariale dove l’età del rancore diventi un lontano ricordo.