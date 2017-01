Migranti: il “miracolo” del Governo di Malta può cambiare l’Europa

Jean-Claude Juncker con Joseph Muscat

È previsto per stamattina a Roma, l’incontro tra il ministero degli Esteri, Angelino Alfano e Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per le Migrazioni. Al centro del confronto i temi legati all’immigrazione, il diritto d’asilo e, ovviamente, i rinnovati rapporti del nostro Paese con la Libia di Serraj.

Il dibattito sui flussi migratori nel Mediterraneo sarà più che mai acceso nel primo semestre 2017, che si prospetta un periodo intenso sul fronte delle istituzioni europee.

Questo non a caso in questo inizio 2017, mentre la Libia, dopo un lungo periodo di instabilità, decide di riaprire l’ambasciata italiana a Tripoli, vi è un diplomatico greco quale Commissario per l’immigrazione, ed è Malta ad assumere fino a giugno la guida della politica dell’Unione europea.

Tre Stati membri che da sempre giocano un ruolo di primo ordine nella gestione della crisi migratoria, ognuno secondo le proprie possibilità, raccontando le proprie vicissitudini, spendendosi con più o meno fervore nell’accoglienza (Malta non ha mai fatto mistero delle proprie reticenze ad accogliere migranti in mare).

Certo è che la riapertura del dialogo con la Libia lascia sperare nella possibilità di siglare un accordo per fermare le partenze dal Nord Africa, come è stato già fatto con la Turchia, ma il Governo di Tripoli è ancora troppo debole, minacciato dalle forze dell’Isis e da quelle dei dissidenti politici. Con questo scenario è difficile stabilire se nel prossimo futuro potranno essere siglati accordi simili, garantendo l’incolumità di quanti fuggono dalle persecuzioni.

Il primo ministro maltese, Joseph Muscat, subito dopo aver assunto la Presidenza del Consiglio europeo, durante un incontro con Jean-Claud Juncker tenutosi a La Valletta, ha dichiarato che Malta ha intenzione di spingere il dibattito sui migranti durante il proprio semestre di presidenza, considerandolo un argomento di primaria importanza.

Malta, nonostante le buone intenzioni, troverà un’Europa che fa resistenza. Il problema dei migranti per troppo tempo è stato considerato esclusivamente italiano e greco, il resto dei 28 Paesi Ue (compreso Malta, che in passato, perfino davanti a naufragi avvenuto nelle proprie acque territoriali, ha preferito lasciare alle motovedette italiane il compito di soccorrere i profughi) ha scelto di non intervenire, e a volte addirittura di ostacolare, minacciando la chiusura delle frontiere, con buona pace del Trattato di Schengen.

Nel prossimo semestre bisognerà far ripartire il piano di ridistribuzione dei migranti, tragicamente fallito; sono stati solo 10 mila i profughi ricollocati sul territorio europeo a fronte dei 160 mila preventivati nel piano.

Sarà necessario che la Commissione europea ridisegni la fisionomia del diritto d’asilo e che le altre istituzioni europee lavorini per diffondere tra gli Stati membri un rinnovato spirito di cooperazione e responsabilità.

Tuttavia, si tratta di un progetto che non potrà realizzarsi puntando sulle sole forze impiegate nell’accoglienza, è necessario intavolare degli accordi coi Paesi nordafricani interessati dai flussi migratori perché l’emergenza venga contenuta.

Dalla Libia di Gheddafi i migranti, per lo più di origine sud sahariana, fuggivano dalle persecuzioni ,per motivi religiosi e razziali, che il comandante ordinava di eseguire nelle proprie carceri. La politica dei respingimenti in mare concordata dalla Libia di allora con il nostro Paese sull’onda emozionale della Legge Bossi-Fini, ha portato l’Italia a macchiarsi di crimini contro l’umanità, crimini per i quali è stata condannata dalla Corte di Strasburgo (15 mila euro per ciascun migrante respinto).

Questa nuova stagione di collaborazione con la nuova Libia post Gheddafi, dovrà sforzarsi di fare di più.

Non basterà siglare accordi, senza indagare sulle reali condizioni politiche nel territorio libanese, così come inutile sarà bloccare indiscriminatamente il flusso dei migranti, senza verificare la concerta necessità di garantire il diritto d’asilo.

È per evitare gli errori del passato che a fronteggiare un’emergenza di tali dimensioni uno Stato non può essere lasciato solo, per questo la nuova politica maltese sull’immigrazione sarà determinante.

Se Malta, da Paese quasi indifferente alla tragedia che si consumava non lontano dai propri siti balneari, riuscirà a dimostrare all’Europa nuova attenzione al problema dei migranti, l’atteggiamento potrebbe cambiare anche a livello europeo.