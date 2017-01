Migliucci: “Separazione delle carriere per evitare derive autoritaristiche”

di Anna Marullo Di Condojanni

Beniamino Migliucci, attuale presidente dell’Unione delle camere penali italiane( UCPI) , è stato ospite a Messina dell’incontro sul Difensore d’ufficio tenutosi al tribunale e organizzato dalla Camera Penale di Messina insieme al Consiglio dell’ordine degli avvocati. A coordinare Adriana La Manna, presidente della Camera Penale di Messina, insieme a Vincenzo Ciraolo, presidente dell’ordine degli avvocati di Messina, era presente anche Francesco Marullo di Condojanni in qualità di componente del CNF.

Migliucci, nato a Bolzano nel 1963, è figlio d’arte, (il padre arrivato a Bolzano da Napoli, è stato un bravo avvocato penalista). Nel 2014 è stato eletto presidente dell’Unione delle Camere Penali italiane, la sua vittoria alla presidenza ha rappresentato la vittoria della linea più intransigente dell’avvocatura italiana: quella che chiede fortemente la separazione delle carriere tra magistrato e pm.

Alle nostre domande, così ha risposto il Presidente Migliucci:

Il consiglio d’Europa ha recentemente criticato l’italia per il continuo passaggio dei magistrati in politica, lei cosa ne pensa?

Noi, come Camere Penali, è da tempo che diciamo che la questione deve essere regolata con legge, su questo il Parlamento è in fortissimo ritardo, evidentemente per i veti della magistratura o per la difficoltà della politica di approvare delle norme, sarebbe necessario. Noi immaginiamo un periodo di decantazione, per il magistrato che vuole andare in politica, almeno di sei mesi, poi si deve presentare in un distretto in cui non ha esercitato la funzione e soprattutto dopo il mandato politico non dovrebbe più tornare a fare il magistrato.

Il Parlamento Italiano non ha ancora approvato la riforma del processo penale del Ministro Orlando, secondo lei perché?

Il ritardo è determinato da alcune modifiche fatte alla riforma, alcune positive altre negative. Quelle negative sono la partecipazione a distanza, cioè l’imputato dovrebbe seguire il proprio processo dal carcere, cioè lontano dal giudice e dal suo avvocato, e l’allungamento dei tempi di prescrizione, che renderebbero lunghissimo il processo, invece di renderlo più breve. Ma io dico, che una parte di quel disegno di legge almeno la parte che riguarda l’ordinamento penitenziario andrebbe approvata, su quelle norme, erano tutti d’accordo e questo servirebbe per far migliorare la situazione in carcere.

Lei è a favore della separazione delle carriere, pensa che si potrà realizzare?

E’ un tema ineludibile, tra l’altro la nostra costituzione all’articolo 111 la prevede. Non è stata una esagerazione immaginare che il giudice oltre ad essere imparziale deve essere anche terzo, la terziarietà è un fatto ordinamentale e tutti capiscono, come sia necessario che chi giudica sia diverso da chi accusa e da chi difende, lo deve essere nel processo ma anche fuori. Ci devono essere due consigli superiori uno dei giudici e uno dei pubblici ministeri, anche perchè l’unitarietà delle giurisdizione, corrisponde ad un’idea autoritaria della giustizia. I paesi che hanno il processo liberale e democratico a stampo accusatorio, hanno tutti un giudice terzo che è seperato nelle carriere. Questa riforma avrebbe anche degli effetti importanti sulla speditezza del processo e sul controllo giurisdizionale su ogni questione.