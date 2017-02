Michele, suicida perché precario. Generazione X: l’Italia che addestra disillusi

Michele era un trentenne, come milioni di altri trentenni italiani: laureato, disilluso, precario. Michele si è tolto la vita il 31 gennaio scorso, affidando ad una lettera i motivi per cui la sua esistenza, cristallizzata nel limbo del precariato, gli era diventata insopportabile.

I genitori hanno deciso di far pubblicare dal Messaggero Veneto le sue ultime parole, perché il suicidio di Michele spezzasse la monotonia di questa società che educa i suoi figli a dare il minimo di sé.

Un mondo quello italiano che vanifica gli sforzi, che ha abituato le classi ’70 e ’80 a non partorire idee, non sfidare i propri limiti, non avere prospettive.

“Sono stufo di fare sforzi senza ottenere risultati, stufo di critiche, stufo di colloqui di lavoro come grafico inutili, stufo di sprecare sentimenti e desideri per l’altro genere (che evidentemente non ha bisogno di me), stufo di invidiare, stufo di chiedermi cosa si prova a vincere, di dover giustificare la mia esistenza senza averla determinata, stufo di dover rispondere alle aspettative di tutti senza aver mai visto soddisfatte le mie, stufo di fare buon viso a pessima sorte, di fingere interesse, di illudermi, di essere preso in giro, di essere messo da parte e di sentirmi dire che la sensibilità è una grande qualità. Tutte balle”.

Michele è l’esempio di una generazione cui la politica, incapace di trainare il Paese fuori dalla crisi, ha tolto la visione del futuro, relegata ad un presente che qualcuno vuole sia eterno.

Il domani non è più contemplato; per l’esercito dei precari italiani il “sistema” ha dato origine ad una nuova filosofia di vita: racimolare giorni, sopravvivere oggi. Scrive ancora Michele:

“Questa è la realtà sbagliata, è una dimensione dove conta la praticità che non premia i talenti, le alternative, sbeffeggia le ambizioni, insulta i sogni e qualunque cosa non si possa inquadrare nella cosiddetta normalità. Non la posso riconoscere come mia. Da questa realtà non si può pretendere niente. Non si può pretendere un lavoro, non si può pretendere di essere amati, non si possono pretendere riconoscimenti, non si può pretendere di pretendere la sicurezza, non si può pretendere un ambiente stabile”.

L’instabilità di questa società fa gola a tanti, mantenere le generazioni in continuo stato di emergenza vuol dire predisporre il futuro al compromesso che può cambiare le carte in gioco per chi fa carriera con promesse che non saranno mai soddisfatte.

Ma se il compromesso è l’unica speranza per i trentenni di oggi, significa che la nostra società si è ormai avviata ad un declino morale dal quale riuscirà a riscattarsi solo con enormi sacrifici. Nella sua lettera, il ragazzo parla di anticonformismo, di una scelta che spezza gli schemi:

“Non mi faccio ricattare dal fatto che è l’unico possibile, il modello unico non funziona. Siete voi che fate i conti con me, non io con voi. Io sono un anticonformista, da sempre, e ho il diritto di dire ciò che penso, di fare la mia scelta, a qualsiasi costo. Non esiste niente che non si possa separare, la morte è solo lo strumento. Il libero arbitrio obbedisce all’individuo, non ai comodi degli altri. Io lo so che questa cosa vi sembra una follia, ma non lo è. È solo delusione. Mi è passata la voglia: non qui e non ora. Non posso imporre la mia essenza, ma la mia assenza sì, e il nulla assoluto è sempre meglio di un tutto dove non puoi essere felice facendo il tuo destino”.

Quanto è frustante rendersi conto che il suicidio diventa un gesto di ribellione, di anticonformismo. Per chi perde la speranza di un’occupazione futura, la vita stessa è diventata uno strumento di protesta e non un dono da vivere. La nostra società sta già implodendo, coloro i quali avrebbero dovuto essere le fondamenta del futuro del Paese, sono ormai talmente demotivati da arrendersi.

In questo marasma generazionale è facile capire le motivazioni del gesto estremo compiuto da Michele, ma è altrettanto difficile accettarlo.