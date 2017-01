Meteo: allarme rosso. A Messina chiuso Tremestieri per rischio nubifragi

Gli esperti lo avevano annunciato già agli inizi della scorsa settimana e così è stato: il freddo polare è stato seguito da due giorni di intenso Scirocco che ieri si è posato con piogge torrenziali che stanno mettendo in ginocchio la Sicilia.

A Messina e provincia, in particolare nel Comune di Taormina, dove è ancora viva la memoria delle alluvioni di Giampilieri e Barcellona Pozzo di Gotto di qualche anno fa, il bollino rosso ha determinato la chiusura precauzionale delle plessi scolastici. Le raffiche di vento che si stanno abbattendo sulla Città hanno costretto la Capitaneria di Porto ad emettere un’ordinanza per disporre la chiusura degli approdi di Tremestieri “per la presenza di cumuli di sabbia nello specchio d’acqua prospiciente l’ingresso degli approdi. Considerato anche che allo stato attuale non sussistono le condizioni per garantire l’accesso in sicurezza alle unità operanti presso l’approdo, in attesa delle risultanze delle verifiche tecniche e dei rilievi batimetrici”.

Le Isole Eolie sono isolate ormai da due giorni. Impossibile per gli aliscafi raggiungere l’arcipelago sul quale si sono abbattuti venti che hanno raggiunto i 40 km/h. Il Sindaco, Marco Giorgianni, ha invitato i cittadini a non abbandonare le proprie case e a non fermarsi nei piani seminterrati o bassi poiché è alto il rischio di inondazioni. Il primo cittadino ricorda, per chi fosse costretto a mettersi su strada, di non trovare rifugio nei sottopassi, che possono diventare delle trappole d’acqua. Altra raccomandazione è quella di non lasciare la propria auto in prossimità di mare e torrenti.

In queste condizioni avverse, diventa difficile anche garantire le attività di soccorso del 118. Le Isole Eolie, raggiungibili solo tramite l’elisoccorso che parte dall’ospedale Papardo di Messina, se non vi saranno dei miglioramenti, potrebbero restare prive dell’intervento medico d’urgenza fino alla mezzanotte di oggi.

Drammatica la situazione nel resto della Sicilia. Ad ora, la città più colpita è stata Sciacca, dove la pioggia torrenziale ha fatto straripare i torrenti Foggia, San Marco e Cansalamone. Diverse zone sono rimaste senza energia elettrica e sono molte le strade chiuse al traffico. Al momento non si segnalano danni a persone, ma dopo l’alluvione del 25 novembre scorso nella quale si persero le tracce di un uomo, la paura è tanta ed il Sindaco ha invitato la popolazione a restare in casa.

Il Dipartimento della Protezione Civile Regionale ha diramato l’allerta con bollino rosso per tutta la giornata di oggi, per la quale sono previste, oltre a raffiche di vento e temporali, tempeste di fulmini, grandinate e mare mosso.