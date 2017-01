Messinambiente ultimo atto: il tribunale fallimentare fissa l’udienza per l’8 febbraio

di Eleonora Urzì Mondo

Un dovuto di circa trenta milioni di euro, un futuro assolutamente incerto e una data, quella dell’8 febbraio, nella quale è prevista la prima udienza convocata dal tribunale fallimentare.

Breve storia triste di Messinambiente che, in effetti, come storia è triste, soprattutto per i propri dipendenti (oltre 500) attualmente preoccupati per quel che ne sarà; breve un po’ meno. Infatti la vicenda è lunga, almeno a sufficienza per creare un buco di enorme portata che solo un colpo di bacchetta magica potrebbe risanare. E sta bacchetta non sembra proprio essere nella disponibilità di Via Dogali e neppure di Palazzo Zanca le cui casse languono che è una meraviglia, il che non è un mistero per nessuno.

Al di là di quanto la partecipata deve all’Agenzia delle Entrate (29.795.000 euro per l’esattezza) sono inoltre da conteggiare ulteriori decine di milioni di debito che nella totalità farebbero arrivare la somma che l’azienda dovrebbe restituire ad una settantina di milioni in tutto. E dove si prenderanno mai questi spiccioletti? Neanche a dirlo dovrebbe essere il Comune di Messina ad occuparsene, lo stesso ente che da tempo ormai sta ragionando su chi cosa e come dovrà venire dopo Messinambiente.

Ente che, per dirla in modo chiaro, non ha proprio da dove attingere considerata la sua tragica e arcinota condizione finanziaria.

Mentre la politica si interroga e propone, discute, valuta e si confronta su MessinaServizi, NewCo, papaveri e papere, già un anno fa la terra era tremata sotto i palazzi interessati dal maxipignoramento contro il quale i ricorsi e i tentativi vari non hanno potuto nulla. E dal novembre scorso quando la seconda sezione civile del Tribunale di Messina ha rigettato il ricorso presentato da Messinambiente affinchè la decisione presa a fine estate, venisse ribaltata, il pignoramento è divenuto esecutivo.

Niente da fare, nonostante i tentativi dell’azienda che si oppone in ogni modo alpignoramento in favore di Riscossione Sicilia, le jeux sont fait: il debito s’ha da pagare!

Ed è verosimile che tra qualche settimana, l’8 febbraio per l’appunto, si metterà un punto a questa faccenda. Un punto che inevitabilmente getta un’ombra enorme anche sulla futura azienda che dovrà raccogliere il testimone di Messinambiente: una società che con buona probabilità nascerà monca, priva di quell’attrezzatura necessaria ad ottemperare ai servizi di pulizia e gestione dei rifiuti, strumenti ad ora in uso dalla partecipata in liquidazione che ne è proprietaria, e che verosimilmente, dunque, farebbero massa tra quelle proprietà da liquidare per far fronte al debito da saldare. C’è poco da star sereni. Adesso non resta che attendere l’udienza del febbraio prossimo, in merito alla quale, ad ora, i vertici della società non sembrano volersi pronunciare in attesa di un confronto con la Giunta municipale.