Messinambiente: lavoratori irrompono in aula consiliare. “Disonora essere rappresentati da voi”

di Eleonora Urzì Mondo

Irrompono in aula consiliare i lavoratori di Messinambiente durante la seduta della V commissione Ambiente, reclamando urgenti risposte agli interrogativi sul loro futuro, diventato ancora più preoccupante dopo la notifica di comparizione per l’udienza dell’8 febbraio prossimo, recapitata ieri in Via Dogali.

Ascoltate le ragioni dei lavoratori che hanno letteralmente occupato la sala, interrompendo l’attività dell’Aula, il tavolo di Presidenza ha accolto la richiesta dei dipendenti della partecipata, garantendo una pronta convocazione della conferenza dei capigruppo nonché una pianificazione urgente di lavori di commissione e sedute del consiglio aventi per oggetto proprio la situazione in essere.

“Noi vi diciamo che non toccherete neanche una delle nostre teste, perché siamo padri di famiglia e non delinquenti anche se ci trattate come tali; invece noi siamo quelli che lasciano anche la vita sul posto di lavoro, come è successo al collega”, a parlare è Mario Crottogini, dipendente dell’azienda in fallimento oltre che consigliere di quartiere.

“Non è una minaccia, ma un avvertimento a voi che siete incapaci: siamo pronti a tutto”, prosegue.

“Fate una riunione straordinaria come la fate per altre sciocchezze: ci dovete dare risposte certe. Noi da qua non ci muoviamo! Se avete coraggio quando non siete capaci dovreste andarvene a casa e non attaccarvi alla poltrona”, continua tra gli applausi dei colleghi presenti.

“Con le parole non risolvete i problemi della città che avete portato alla vergogna. Sono orgoglioso della mia città ma disonorato dall’essere rappresentato da gente come voi”.