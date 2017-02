Messina. I Verdi su Accorinti: “Ci ha tolto la speranza, avevamo creduto nel cambiamento”

“Ci siamo spesi a 360 gradi per questo cambiamento. Durante la campagna elettorale del 2013, il nostro presidente nazionale, Angelo Bonelli, arrivò a dare a Renato Accorinti il numero di Renzo Piano per la redazione del piano urbanistico. Col tempo, però, abbiamo preso le distanza, perché ha cancellato la visione armonica dell’ecologia, passando a quella speculativa della Prima Repubblica, rispolverando il meccanismo della schiavitù”. A un giorno dalla votazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Messina, Raffaella Spadaro, coportavoce regionale dei Verdi, spiega quali sono le ragioni che l’hanno indotta, al pari di tanti altri, a prendere le distanze da questa esperienza amministrativa che pare non essersi rivelata esattamente dal basso.

A convincere i Verdi a defilarsi da chi avevano fino a quel momento sostenuto, credendo nell’opportunità di cambiamento, è stata, racconta Spadaro, “la decisione di seguire la Regione nella realizzazione della discarica a Pace, in piena area protetta. Loro parlano di impianto di bio stabilizzazione. Un impianto che, per andare a regime, deve smaltire 280 tonnellate di rifiuti al giorno. Alla luce della direttiva europea che impone il 65% di raccolta differenziata, per raggiungere questo quantitativo occorre permettere il conferimento ai centri della provincia e non solo. Quindi diventa un business. Perdipiù, in un territorio già abusato, distrutto, che andava, semmai, liberato”.

Secondo l’esponente del partito ecologista, quello che si fa a Pace si potrebbe fare da qualunque altra parte. Qui, infatti, non si fa altro che spostare i rifiuti dai mezzi piccoli ai tir che li conferiscono in varie discariche: “Si viola la tutela del paesaggio. Eppure si tratta di una battaglia che risale a oltre dieci anni fa. Bisogna tenere conto che il mare, al di là dell’inchiesta sui torrenti in corso, si inserisce nella catena alimentare. C’è una nota del ministero dell’Ambiente, emessa a proposito del piano dei rifiuti, che invita a smantellare tutto. Invece questa amministrazione si è piegata alla volontà della Regione, accettando come contropartita di sbloccare il piano della differenziata”.

Critiche anche al nuovo porto che dovrà sorgere a Tremestieri, soprattutto per la scelta del luogo, da anni alle prese con il fenomeno dell’erosione costiera: “Stanno ripetendo gli errori del porto di Genova. Non si tiene conto dei tanti torrenti che confluiscono in mare, impedendo così la discesa naturale dei detriti in acqua. Né del fatto che la situazione, a causa dell’attuale scalo, è peggiorata. Noi siamo per opere integrate nell’ambiente e nel territorio, che siano durature. La nostra proposta alternativa è il trasporto sul mare, sfruttando magari la zona falcata, e la valorizzazione dei prodotti a chilometro zero. La stessa via don Blasco potrebbe essere un passaggio per liberare la città dai tir. Perché non sviluppare altri sistemi di trasporto? Perché, soprattutto, far passare questi mezzi pesanti proprio da Messina? Accorinti, su Tremestieri, si diceva d’accordo a migliorare l’esistente ma questo è un progetto dannoso per il territorio”.

Quanto al Piano regolatore generale, per l’esponente messinese dei Verdi, “la banca dei volumi è illegittima, favorendo il potere di chi vuole speculare”. Altrettanto discutibile la scelta di importare da Torino autobus che erano da rottamare, capaci di suscitare “forti dubbi in materia di inquinamento, sicurezza e salubrità all’interno delle cabine”.

Da ex alleata dell’esecutivo di palazzo Zanca, Spadaro si trova oggi nella condizione di riuscire a “dialogare solo con l’assessore Sebastiano Pino. C’è – prosegue – una situazione di assolutismo, manca totalmente il dialogo. L’assessore Daniela Ursino, per esempio, fa ragionamenti di casta. Ma chi c’è davvero dal basso in questa giunta? Non basta indossare zainetto e sandali per fare il bene della città. Non mi pare abbiano fermato nessuna mafia economica. Al contrario, oggi parlano come quelli che c’erano prima”.

Non a caso, Spadaro conferma che, “in campagna elettorale, Accorinti aveva detto che si sarebbe dichiarato il dissesto. Quando mi sono candidata – aggiunge – abbiamo chiesto la testa del comitato portuale perché abbiamo a che fare con un mare negato”. Niente di tutto questo è mai avvenuto. I risultati sono stati diametralmente opposti a quelli sperati da molti alleati del primo cittadino: “Il territorio è abbandonato a se stesso e lui lo ha dato ai grossi predatori. Tutta la parte sana di Messina, quella dei commercianti, della piccola impresa, dove non ci sono dipendenze, posti clientelari, viene massacrata da chi ne impedisce l’espansione. Il primo problema è la burocrazia, la confusione regolamentare, cosa che si avverte anche per i torrenti, dove ci sono conflitti di competenze. Ma l’aspetto più nefasto è costituito dal sistema bancario, che conduce in maniera scientifica al fallimento. Come si può incidere in maniera tanto vessatoria su un’intera categoria, come quella dei commercianti? Siamo un sistema che si autodistrugge come un cancro. Viviamo al buio in una città in cui esplode la luce. Accorinti ha permesso che chi fagocitava l’energia continuasse a farlo. Anzi, ha peggiorato le cose, perché ha portato via la speranza. È un ladro di speranza”.