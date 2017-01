Messina, tir ed ex accorintiani mettono a nudo le contraddizioni del sindaco e di Cmdb

di Eleonora Urzì Mondo

C’erano una volta gli accorintiani: erano uniti, stretti in un unico abbraccio, quello che ha portato in trionfo il sindaco scalzo a palazzo Zanca in quel caldo giugno di tre anni fa. C’era una volta un elettorato eterogeneo, per carità, ma coeso e fraternamente legato per il raggiungimento di un obiettivo: l’ascesa dell’accorintismo, per così dire. Un progetto condiviso, quello della schiera filo accorintiana, che passava dalla difesa degli ultimi, le politiche sociali prima di tutto, la valorizzazione del territorio e delle sue risorse a partire dal turismo ma soprattutto la liberazione dal mostro dei tir e la riappropriazione della rada San Francesco. Dopo la vittoria alle amministrative del 2013, i pezzi non hanno fatto tardi a iniziare a perdersi per strada. E così, quel gruppo eterogeneo ma coeso si è frantumato mostrando prima le crepe, le diversità, le cosiddette diverse anime come si usa definirle in politichese, e poi le abissali distinzioni tra alcuni e alcuni altri.

Di Cambiamo Messina dal Basso, in questi anni, si sono viste dunque evoluzioni e perdite di esponenti: uno su tutti l’ex consigliere comunale Luigi Sturniolo che, all’indomani dell’assemblea pubblica per dire no al rinnovo della concessione della rada, dice la sua sparando a zero sul movimento. Sul suo profilo Facebook, definisce l’assemblea di qualche giorno fa “lo specchio della miseria cui oggi è ridotta la sinistra in Italia”. Per Sturniolo “fa ridere” la definizione stessa di assemblea popolare per quella che egli ritiene essere stata niente più che una “riunione di parrocchia in cui i componenti si conoscono uno per uno e trascorrono insieme Pasqua, Natale e Capodanno”.

L’ex consigliere di Cmdb – passato al gruppo misto prima di dimettersi dall’assemblea municipale messinese – prosegue senza fare sconti: “Con l’ausilio di chi si è fatto un giro nel sindacalismo conflittuale per poi riposizionarsi in un più comodo consociativismo, la tesi sostenuta, infatti, è che Cmdb è contraria alla concessione della rada San Francesco, ma che di questa non si può fare a meno (e, allora, ‘che i vigili urbani facciano almeno qualche multa a chi viola le ordinanze’), tranne che non si prendano in considerazione ipotesi pazzesche (come quella di far passare tutti i tir dal molo Norimberga) cui non crede neanche chi le propone”.

Un’ “ipocrisia politica” che non viene perdonata a chi si è fatto portabandiera di un rifiuto del rinnovo della concessione. Da par loro, i componenti del gruppo che hanno preso parte all’assemblea si sono detti lieti del risultato del confronto che ha portato diverse voci a dire la propria a riguardo in quella che il movimento rivendica orgogliosamente essere il primo incontro pubblico di dibattito a riguardo. “Abbiamo bisogno, oggi più che mai, di decisioni collettive e condivise, soprattutto su un tema così delicato per il futuro della nostra città”, scriveva l’ex portavoce e tuttora membro di Cambiamo Messina dal basso, Federico Alagna, sul proprio wall. In realtà, l’addio del movimento era rivolto all’Autorita portuale, rea di non essersi interfacciata con la collettività, e non invece alla giunta. “Si tranquillizzino i giornalisti che parlano di rischio di strappo politico con l’Amministrazione. Non ci sarà mai”, scrive ancora Sturniolo sul social network. “A loro spetta di interpretare la fine di un sogno. E lo faranno con tutta la tristezza della quale sono capaci”.