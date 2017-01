Messina. Il nuovo sindaco siederà su una fortuna: 7 mosse per trasformare gli ultimi in primi

E se per una volta gli ultimi diventassero davvero i primi, senza attendere il Regno dei Cieli? Basta volerlo. La grande occasione di rovesciare la situazione, che la vede – come certificano tra gli altri Eurostat, Legambiente e il Sole24ore – tra le ultime città d’Europa, è a portata di mano per Messina. Chiamata, anche dagli ultimi sviluppi in consiglio comunale, a una svolta epocale. Dopo anni di sterili chiacchiere, sono arrivate le sedici firme per portare in aula la mozione di sfiducia contro Renato Accorinti. Perché si torni anticipatamente alle urne occorrono 27 voti ma, comunque vada, al massimo entro giugno 2018, ci sarà un nuovo sindaco che, legge alla mano, guiderà anche la Città metropolitana. E per allora, quella del vertice di palazzo Zanca, sarà una poltrona che vale una fortuna. Alla sua portata, l’occasione di fare la storia. Con la possibilità di cambiare le sorti di una realtà a oggi tra le più arretrate del Vecchio Continente e puntare su sviluppo e qualità della vita, grazie a una serie di appuntamenti da non perdere. Con i nuovi svincoli autostradali, la nuova via Don Blasco, il nuovo porto di Tremestieri, la nuova zona falcata, i fondi del Patto per Messina, l’aeroporto del Mela e, perché no, il Ponte sullo Stretto. Sette mosse perché la città non sia più tenuta sotto scacco dal degrado economico e sociale e dalle mafie che grazie ad esso prosperano.

Svincoli autostradali. I messinesi attendono da 20 anni gli svincoli di Giostra e Annunziata, strategici per decongestionare il traffico urbano e migliorare i collegamenti interni. Affidati i lavori alla fine del 1997, hanno visto una parziale inaugurazione nel 2013. Gli interventi di messa in sicurezza del viadotto Ritiro, la cui conclusione, qualora non ci fossero intoppi, dovrebbe avvenire nel settembre del 2018, dovrebbero favorirne il completamento. Quello in uscita, direzione Catania – Palermo, sebbene provvisiorio, potrebbe essere pronto tra febbraio e marzo prossimi. Entro l’estate potrebbe essere realizzato quello definitivo.

Nuova via Don Blasco. Lista d’attesa lunga un ventennio anche in questo caso. Da quando l’allora primo cittadino, Franco Providenti, fece progettare la nuova via Don Blasco, il bando di gara europeo da 27 milioni di euro per appaltare l’opera, nel 2016, è stato approvato dall’Urega e inviato da palazzo Zanca a Bruxelles per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue e, successivamente, in quella siciliana. Scadenza per la presentazione delle offerte, lo scorso 7 settembre. Al momento, nessuna notizia dell’esito. La strada di collegamento tra la zona falcata e la zona industriale di Gazzi, parallela e a valle rispetto alla via La Farina, dovrà essere costruita in 20 mesi, sviluppandosi lungo via San Raineri e Maregrosso, oltre che sulle aree delle Ferrovie. Obiettivo principale, liberare la città dal traffico pesante.

Zona falcata. Proprio il rilancio della zona falcata, grazie al Patto per la falce, che mette fine ad anni di conflitti interistituzionali, dovrebbe rilanciare, insieme al Piano regolatore portuale, un’area strategica della città, soprattutto a fini turistici, paesaggistici e culturali. Si attende che la bonifica proceda senza più intoppi e che il Prp veda finalmente la luce, dopo essere stato varato nel lontano 2007 ed essere rimasto impantanato a Palermo per anni.

Nuovo porto di Tremestieri. A debellare la piaga dei tir dovrà contribuire pure il nuovo scalo a sud. Ottenuta l’approvazione del progetto definitivo da parte della Regione, dopo mesi di autentica passione, l’opera, già finanziata per un importo di 74 milioni di euro, dovrebbe facilitare anche la riconquista di un ruolo da protagonista nel bacino del Mediterraneo da parte della città dello Stretto. Secondo le previsioni di Vincenzo Garofalo, vice presidente della commissione Trasporti della Camera, i lavori, a opera della Coedmar di Sottomarina di Chioggia, che se li è aggiudicati nel 2013, ormai quattro anni fa, dovrebbero iniziare entro la prossima primavera.

Ponte sullo Stretto. Un ruolo da protagonista assoluto nei traffici del Mediterrano dovrebbe assicurarlo soprattutto la grande infrastruttura tanto avversata da Accorinti. Questo governo è sicuramente favorevole all’opera. Lo conferma l’approvazione del piano industriale 2017-2026 da 94 miliardi di euro delle Ferrovie dello Stato, che come spiegato dall’amministratore delegato, Renato Mazzoncini, prevede lo stanziamento di 8 miliardi 300mila euro per l’alta velocità Palermo – Napoli, comprendente la realizzazione del collegamento permanente tra le sponde siciliana e calabrese. In merito, esiste al momento anche un disegno di legge, presentato lo scorso anno da Angelino Alfano e diversi parlamentari di Area popolare, mirato a dichiarare l’opera prioritaria. I tempi di approvazione, tuttavia, non sono stati rispettati.

Patto per Messina. I 332 milioni di euro del Patto per Messina, sottoscritto con l’allora premier Matteo Renzi lo scorso ottobre, serviranno a favorire la realizzazione degli svincoli e del nuovo porto a sud, ma anche la messa in sicurezza del territorio, dell’acquedotto Fiumefreddo, dele strade gestite dal Consorzio autostrade siciliane e di quelle provinciali

Aeroporto del Mela. L’industriale indiano Mahesh Panchavaktra sembra ormai più che convinto dell’opportunità di investire circa 300 milioni di euro per realizzare uno scalo intercontinentale tra Monforte San Giorgio e San Pier Niceto. Annunciata entro un mese la firma di un protocollo d’intesa con le istituzioni locali. L’aeroporto favorirebbe in maniera esponenziale, al pari del ponte, i collegamenti col resto del mondo, lo sviluppo economico e occupazionale non solo del Messinese ma di tutta la Sicilia.

Quale esito darà la mozione di sfiducia è difficile dirlo. Di certo, l’appropinquarsi delle elezioni regionali e politiche (entro 13 mesi al massimo) accorcia il tempo rimasto all’attuale amministrazione municipale per completare il proprio programma. Al momento, non sembrano molti gli obiettivi centrati. E appare ignificativo che la sedicesima firma giunga da Antonella Russo, un’esponente di quel Pd che, con l’ingresso di Luca Eller Vainicher, ha dato la propria impronta. Soprattutto in funzione dell’approvazione di un piano di riequilibrio più volte rivisitato, al fine di evitare il dissesto. Principalmente, quello dei grandi creditori del Comune. In quest’ottica, Accorinti dà l’impressione di avere agito quasi da traghettatore, in attesa che i tempi fossero maturi perché i partiti tradizionali tornassero a governare alla luce del sole.

Chiunque si aggiudicasse le prossime amministrative, dovrà essere capace, finalmente, di fare sintesi tra tutte le parti politiche, economiche e sociali del territorio. Soprattutto, dovrà essere in grado di dialogare con lo Stato centrale e quello regionale per portare a compimento sette mosse suscettibili di cambiare il destino di un popolo. Che sia quest’ultimo, pertanto, a dimostrare di volere rompere con gli obbrobri del passato, mostrandosi finalmente maturo e consapevole, prima, dentro l’urna elettorale, poi, mostrando quotidianamente senso civico e amore autentico per la propria terra.