A Messina in scena il Canto della Rosa Bianca: gli studenti contro Hitler

Andrà in scena il prossimo venerdì 24 febbraio alle 21, al Teatro Savio di Messina, “Canto della Rosa Bianca. Studenti contro Hitler. Monaco 1942/43”, di Maurizio Donadoni. Lo spettacolo è inserito fuori abbonamento nel cartellone della IV edizione della rassegna “Atto Unico. Scene di Vita, Vite di Scena”, prodotto da Qa-QuasiAnonimaProduzioni.

La pièce è strutturata su due parti: la prima racconta la storia di Hitler, dalla nascita alla presa del potere; la seconda si concentra sulla Weisse Rose, la Rosa Bianca, il movimento studentesco che ha avuto il coraggio di opporsi al nazismo, raccontandone l’opposizione politica clandestina e poi il processo che ne ha condannato a morte i partecipanti.

Il documentario teatrale “Canto della Rosa Bianca” nasce dal lavoro di ricerca di Maurizio Donadoni, diventato in seguito strumento di didattica teatrale insieme alla Classe del Triennio 2012/2015 dell’Accademia dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico, costituitosi al termine degli studi come Compagnia dal nome Indole Teatro. È proprio questa nuova formazione a portarlo in scena a Messina, dopo il debutto a Roma alla Sapienza e le repliche a Firenze.

In scena Gianluca Ariemma, Antonio Bandiera, Nicasio Catanese, Federica Cavallaro, Eleonora De Luca, Maddalena Serratore, Claudia Zappia. Le musiche sono di Nicola Alesini; scene e costumi del Laboratorio di Scenotecnica e di Sartoria dell’Inda. Lo spettacolo è realizzato con il gentile sostegno della Fondazione Inda – Istituto Nazionale del dramma Antico.

La compagnia ha deciso di accordare prezzi ridotti per l’ingresso allo spettacolo: 10 euro il biglietto intero, 8 per gli under 30. Dopo “Canto della Rosa Bianca”, la rassegna teatrale Atto Unico proseguirà con i suoi appuntamenti alla Sala Laudamo.