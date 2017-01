Messina tra i primi centri in Italia a somministrare il farmaco contro la Sma

Si accende la speranza a Messina per i pazienti affetti da atrofia muscolare spinale. Infatti il Policlinico di Messina, insieme al Centro Clinico NEMO SUD è stato selezionato tra i 5 centri italiani per essere inserito nel programma che prevede la somministrazione di un farmaco innovativo (EAP) contro la malattia neuromuscolare, che già in fase di sperimentazione ha permesso di riscontrare risultati sorprendenti.

“E’ un momento molto entusiasmante per chi si occupa di malattie neuromuscolari perché finalmente abbiamo un farmaco efficace da poter somministrare a pazienti con una quadro clinico molto severo. L’attivazione dell’EAP è stata possibile grazie ai positivi risultati dello studio Endear che ha portato ad un significativo miglioramento motorio e della funzionalità respiratoria nei pazienti con SMA di tipo I ”, spiegano i responsabili del programma, il direttore della UOC di Neurologia del Policlinico Prof. Giuseppe Vita e la Dott.ssa Sonia Messina.

Si tratta di un’importante opportunità per i bambini siciliani effetti dalla patologia, in quanto il farmaco non è ancora inserito tra gli strumenti di terapia, ma viene somministrato quale “cura compassionevole” in maniera del tutto gratuita per un periodo di due anni. Una chance che non è ancora riconosciuta su l’intero territorio nazionale per i pazienti affetti da SMA di tipo I.

Vista la severità di questa malattia, la fragilità di questi piccoli pazienti e la modalità di somministrazione si è resa necessaria l’organizzazione di un team che ha coinvolto varie Unità Operative del AOU Policlinico di Messina ed in particolare oltre l’UOC di Neurologia e Malattie Neuromuscolari, il Centro Clinico NEMO SUD, diretto dal Dott. Lunetta, UOS Terapia Intensiva Pediatrica (TIP), diretta dalla Prof.ssa Gitto, l’UOC di Anestesia e Rianimazione, diretta dal Prof. David. Il lavoro del team è già iniziato. I risultati sono entusiasmanti e frutto delle professionalità dei molti volti coinvolti. Non ultima l’Associazione Famiglie SMA onlus che in sinergia con ASAMSI ha supportato e fortemente voluto quanto realizzato.

La Presidente di Famiglie SMA, Daniela Lauro, ha dichiarato: