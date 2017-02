Messina tra passioni, rimpianti e delusioni

di Eugenio Preta

Colline abbandonate dagli alberi, disordine, faraoniche costruzioni di improbabili metropolitane, divelto il basamento di pietra lavica, sradicati alberi centenari per allinearsi, scopiazzare i modelli delle grandi metropoli del mondo. Cancellati i luoghi della memoria, ti chiedo: esiste ancora la mia Isola? E se continua il tuo entusiasmo per la mia terra, perché non riesco ad abbracciare la tua fatica e ti lascio solo a combattere contro le tempeste o contro i mulini a vento?

Peloritani alle spalle e Stretto braccio di mare davanti ai miei passi, fuggo alla ricerca disperata della mia terra, confuso tra i rumori dei Nord lontani, ormai divenuta regola generale di un vivere per episodi, con un’idea fissa: sempre l’illusione del ritorno.

Ritorno come metafora di un’esistenza, nelle notti senza sogni, certo paradigma di vita, illusione ed immaginazione. Alte le montagne sullo Stretto riflettono ormai sul Peloro, una volta il mare degli Dei, lo spettacolo del Golgota nella crocifissione di Antonello. Non più luminosi colori di tramonti, chiazzati di rose e gerani messinesi, ora trasformano i legni delle barche nella pietra del lido, dura, immobile, scarna materia diventata sintomo e dimostrazione della declinazione nel paradigma di una fine, quella della mia Terra.

Esiste la Sicilia? Esistono ancora le isole del vento, i mulini di Regalpietra, le miniere di Pietraperzia, le insenature di Licata, il Tindari della memoria? Esistono ancora i poeti, i figli di Vulcano? Dimmi, esiste ancora quella fonte a cui attingevamo giovanili entusiasmi e immensa voglia di andare?

E non certo il tempo che fugge ci riporta nei sentieri di contrade perdute, ma forse la nostra mente e le sue costruzioni della fantasia che mai si ferma, neanche davanti alle pieghe dell’età. Ma tu ritorni a vibrare per questa terra che amiamo dire impareggiabile e non abbiamo certo trovato niente di simile nei voli della nostra immaginazione, ma neppure nei continenti che il destino ci ha imposto di attraversare.

Tu cerchi giustizia e mendichi commiserazione per queste piazze abbandonate e per il disordine delle strade e la maleducazione della gente, e ti affanni dietro il fantastico delirio di una terra ritornata sì impareggiabile, rispettosa alle rime dei poeti, avvertibile al vento dei pini, ai sapori della salsedine, ormai nelle ombre di chi già non c’è più.

E ritorni a prendere la penna, a cercare lo specchio giusto per mandare il tuo messaggio, coinvolgere nel risveglio l’alba del lungo sonno dei figli della diaspora. E continui la vecchia rappresentazione dell’opera e dei pupi. Tu combatti, consunto Paladino, col feroce Saladino, in un antico teatro ormai perduto e consumato dal grande mistificatore e dalle infernali spire dei suoi giochi della notte.

Noi ci culliamo negli ozi del disincanto, tu riesci invece a sospendere anche il tuo quotidiano per ricatturare i tuoi figli all’impegno, al risveglio del cuore. Noi, nel rifiuto di un’Isola che si perde, tu come Melibeo, nell’entusiasmo di una finta libertà.