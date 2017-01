Messina ospita Antonio Calenda, gigante del Teatro

Messina si prepara ad ospitare il ritorno di un grande artista del Teatro, Antonio Calenda.

Domenica 22 Gennaio, alle 18.00 al Teatro Savio, Calenda porterà in scena, in prima assoluta “Tutto il mondo è palcoscenico”. Lo spettacolo è inserito nella rassegna “Atto Unico. Scene di Vita, Vite di Scena”, organizzata da QA-QuasiAnonima Produzioni, che come ci ha ormai abituati, ha stupito il pubblico messinese con un calendario estremamente interessante, che rende omaggio ai Maestri del Teatro italiano.

Impossibile, dunque, non avere Antonio Calenda sul palcoscenico del Savio. Un gigante che del teatro conosce profondamente e vive il senso del sacro e l’ironia beffarda, ci accompagnerà attraverso le esperienze, i risvolti imprevedibili di una carriera che attraversa, con oltre cento spettacoli, più di cinquanta anni di storia del teatro italiano.

Un cammino fatto di “incontri” con grandi autori di prosa e di opera – come Shakespeare, Brecht, Beckett, Campanile, Pirandello, Pinter, Miller, Sofocle, Rossini, Mozart, Verdi e Strauss tra gli altri – e di condivisione con grandi artisti, come Giorgio Albertazzi, Roberto Herlitzka, Virginio Gazzolo, Gigi Proietti, Mario Scaccia, Eros Pagni, Kim Rossi Stuart, Pupella Maggio, Piera degli Esposti, Anna Proclemer e José Carreras tra gli altri.

Questo è quello che Antonio Calenda viene a raccontare in seno alla nostra rassegna, come testimone di tempi che sono stati e che si spera possano tornare ad essere. Un omaggio al teatro e un regalo a una compagnia giovane e volenterosa che sta cercando di rimettere insieme i pezzi di un’identità storica che al teatro troppo spesso è negata.

Ad accompagnare Antonio Calenda al piano forte, Filippo la Marca, musicista e compositore attivo da anni con QA. La compagnia ha scelto di applicare un ridotto a tutti gli allievi di laboratori e scuole di teatro di Messina.