Messina. No sfiducia, sindaco martire e progetto politico unico: è inciucio

“Trovare una posizione unitaria per non trasformare Renato Accorinti in vittima”. E’ questa l’ultima trovata in Consiglio comunale – l’artefice della frase è Angelo Burrascano, capogruppo de Il Megafono – pur di non votare la sfiducia nei confronti del sindaco di Messina.

Fermo restando che ognuno è padrone delle proprie azioni e che non necessariamente si deve mandare a casa un primo cittadino con tutto il suo seguito, appare davvero offensivo nei confronti dell’intelligenza dei cittadini, quelli che ne hanno una, avanzare scuse di questo tipo. E ancora più povere risultano simili dichiarazioni quando l’uomo di Rosario Crocetta a palazzo Zanca afferma che “la mozione di sfiducia andava presentata subito, quando i partiti ed il consesso comunale tutto si erano resi conto che avevano davanti un amministratore incompetente che non rispettava il suo programma elettorale e le esigenze della città”. Frasi e concetti che con la politica, quella vera, e il principio di responsabilità non hanno nulla a che spartire.

Tutto nasce da un peccato originale: il vizio dei messinesi di votare un sindaco di un colore e l’assemblea che dovrebbe approvarne gli atti di quello opposto. Accadde già nel 1994 con Franco Providenti, per ripetersi ai tempi di Francantonio Genovese. E’ il risultato di quella pessima abitudine per la quale il proprio voto viene dato all’amico, al conoscente, a colui che può ricambiare con qualche “favore”. Non si sceglie il progetto politico, né si opta per la coerenza: quella di dare a un primo cittadino gli strumenti per governare. Ovvero, una solida maggioranza in aula.

Dice bene Burrascano: “La mozione di sfiducia andava presentata subito”. Ma non quando ci è resi conto di essere davanti a “un amministratore incompetente”. Semmai, quando, subito dopo lo spoglio elettorale, è emerso in maniera cristallina che Accorinti poteva contare solo sul 10% del consenso in Consiglio comunale. Una scelta, evidentemente, troppo audace per chi, negli ultimi tre anni e otto mesi, ha dato un colpo al cerchio e uno alla botte, criticando a parole la Giunta municipale per poi approvarne tutti gli atti (quelli contabili, per esempio) determinanti perché l’assemblea non venisse sciolta e non si procedesse al commissariamento. Le votazioni sul filo di lana, nel cuore della notte, a pochi istanti dall’avvento del nuovo anno, sono l’emblema di questa perenne inclinazione a rimandare inchiavardati alla poltrona, e ai conseguenti gettoni di presenza, trincerandosi dietro il senso di responsabilità. Senso di responsabilità che, considerando le disperate condizioni in cui versa la città, esiste solo nelle parole pretestuose, nelle scuse di chi deve giustificare l’ingiustificabile.

Chi vince le elezioni ha la responsabilità di governare. Chi perde, quella di vigilare. Le larghe intese, lo dimostra la storia, sono solo minestre da somministrare ai peones, per mascherare incapacità politica e inadeguatezza al ruolo. Probabilmente, lo stesso sindaco avrebbe dovuto dimettersi sin dal primo giorno, una volta preso atto di non avere i numeri per assumersela, questa responsabilità. A svelare il perché non l’abbia fatto, e il perché non lo abbia mai “dimesso” il Consiglio, sono stati questi tre anni e otto mesi di agonia. All’insegna di due obiettivi: condurre in porto il piano di riequilibrio, per garantire i grandi creditori del Comune e salvare quelli ché c’erano prima dalla morte politica, e continuare a favorire le rendite di posizione dei poteri cosiddetti forti. Alla faccia di un programma elettorale che prevedeva l’esatto contrario. Scopi nei quali il Consiglio comunale, espressione spesso di quei creditori e di quei poteri forti, si è ritrovato benissimo.

Meno a proprio agio ha dimostrato di essere, l’aula, quando i provvedimenti da approvare riguardavano, per esempio, l’alleggerimento delle tasse ai danni dei cittadini, in generale, o dei commercianti, in particolare. O quando occorreva dotare Messina di una grande isola pedonale capace di favorire la qualità della vita e la riduzione delle fonti di inquinamento in centro. Non si ricorda grande senso di responsabilità nemmeno nella campagna per allontanare i tir dalla città. Questo, del resto, è un consesso rimasto in piedi anche a fronte di ben 17 mesi senza bilancio, con l’impossibilità di erogare servizi essenziali come la mensa e il riscaldamento nelle scuole. E’ un consesso che ha accettato perfino gare per l’assegnazione dei servizi sociali con ribassi del 100%.

Ed è un consesso che si rifiuta di votare la sfiducia “in assenza di un progetto politico“, come rimarca sempre Burrascano, facendosi portavoce (non a caso è esponente de Il Megafono) del pensiero di tanti. In pratica, ammettendo l’inconsistenza del proprio e di tutti gli altri partiti e movimenti rappresentati a palazzo. Perché il progetto politico, se non lo fanno loro, non si capisce proprio chi debba predisporlo. E, se quasi quattro anni di passione, non sono bastati a prepararlo, è davvero il caso che vadano tutti a casa a dedicarsi ad altro. Più che mai se si ragiona davvero sull’assurdità della riflessione: quando mai le forze politiche, che siano nazionali o locali, per destituire dal ruolo chi non ha governato secondo le attese o comunque chi appartiene a uno schieramento opposto, hanno avuto bisogno di un progetto comune? Senza tema di smentita, appare quasi scontato ricordare che a ogni competizione elettorale ognuno si presenta con un proprio programma, diverso e spesso in antitesi con quello dei rivali.

Perché, quindi, questa impellenza, assolutamente priva di giustificazioni storiche, sociali e politiche, di un progetto politico comune, condicio sine qua non per la sfiducia di un sindaco che è stato avversario politico nella primavera 2013 e spesso oggetto di contestazioni dal giugno di quell’anno a oggi?

Soprattutto, perché mai dovrebbe essere martirizzato chi semplicemente dovesse essere mandato a casa a causa dei limiti della propria azione amministrativa? E’ la democrazia, questa. Anzi, dovrebbe esserlo. Chi governa se ne assume la responsabilità e, se non lo fa adeguatamente, toglie il disturbo. Chi sta all’opposizione, controlla e prova legittimamente a scalzare la maggioranza. Accade così in contesti normali. Diversamente da quelli in cui – lo chiamano consociativismo o, per dirla alla Antonio Di Pietro, inciucio – una vera distinzione tra maggioranza e opposizione non c’è.