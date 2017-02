Un’altra importante opera di restauro del gemmologo messinese Armando Arcovito, che ha permesso di ripotare all’originale bellezza l’Ostensorio della Parrocchia di Sant’Elena.

Lo scorso 1 febbraio scorso a Messina presso la storica Chiesa di Gesù e Maria del Buonviaggio, meglio conosciuta come la Chiesa del Ringo, il Lions Club Messina Host, presieduto da Santo Morabito, ha presentato il progetto di restauro curato da Arcovito che assume un significato particolare dopo il furto subito dalla Parrocchia di Sant’Elena, dalla quale è stato trafugato il precedente sacro contenitore.

Nell’occasione insieme alla prof.ssa Cinzia Cigni, che ha curato la presentazione relativa all’antica chiesa, Arcovito ha dettagliato le tipologie di interventi che si sono susseguiti per il restauro dell’ostensorio.

Biografia:

Armando Arcovito, gemmologo e designer, è siciliano di Messina, dove vive e lavora. Le sue opere sono indossate in tutto il mondo, a vera e propria testimonianza di uno dei patrimoni intangibili più grandi che abbiamo ancora in Italia: l’estro, la capacità di invenzione e soprattutto il senso della progettualità.

Un amore per le pietre che nasce quasi per caso, quello di Arcovito: nei mercati del Belgio ha i primi contatti con le pietre pregiate, passione che lo spinge oltre oceano dove studia il territorio venezuelano e colombiano. Inizia quindi a collaborare con gli Istituti più prestigiosi nel trattamento dei preziosi come l’IGL Università La Sapienza di Roma e il Gemmological Center Bangkok.

Nel 2004 dà vita al primo laboratorio italiano di gemmologia presso l’Università la Sapienza di Roma. L’ultimo riconoscimento alla sua cultura, raffinatezza e capacità di lettura delle pietre è la richiesta di entrare a far parte del Comitato scientifico nazionale del Museo del tesoro di San Gennaro, lavoro culminato nella magnifica mostra di Napoli “Le Meraviglie del Tesoro di San Gennaro. Le pietre della Devozione“.