Messina: fare la spesa on line comodamente seduti adesso si può

Una rivoluzione nel modo di fare la spesa che parte da Messina, prima città del Sud a prevedere il servizio innovativo di ordinare la spesa on line, senza dover fare la fila al supermercato.

Il progetto è promosso dalla Commerciale GiCap S.p.a., azienda che fa parte del Gruppo Vègè, con la collaborazione di RisparmioSuper.it. Lo scopo è quello di semplificare notevolmente la vita dei propri clienti. Basti pensare all’incredibile utilità per le persone che, per esigenze lavorative e familiari, hanno poco tempo da dedicare alla spesa o per tutti coloro che sono impossibilitati a recarsi agevolmente al supermercato (ad esempio anziani e disabili).

Questo nuovo servizio, che copre tutto il territorio della città di Messina, da Torre Faro fino al comune di Roccalumera, è realizzato da GiCap in collaborazione con la società Risparmiosuper.it, che non solo ha curato la realizzazione della piattaforma per l’e-commerce, ma ha anche effettuato una fondamentale attività di consulenza, rappresentando uno dei principali player sul mercato nell’ambito della digitalizzazione del settore della Grande Distribuzione Organizzata. Risparmiosuper.it infatti ha già messo a disposizione di 6 primarie insegne della GDO la propria piattaforma digitale per la vendita online.

Giovanni Capone, direttore vendite di Commerciale GiCap, commenta così la realizzazione di questo servizio:

“Il mercato è cambiato, il consumatore è sempre più rivolto verso la tecnologia e ci troviamo di fronte ad una clientela che vuole sempre più servizi. La nostra è una vera e propria scommessa – conclude Capone – che apre nuovi possibili scenari per l’azienda che in futuro vorrebbe proporre la spesa on line anche nei nostri punti vendita presenti a Palermo, Lipari e in diverse città della Calabria. Risparmiosuper.it, forte della sua pluriennale esperienza nel mondo della GDO, è sicuramente il partner giusto per accompagnarci in questa nuova avventura”.

Barbara Labate, CEO di Risparmiosuper.it, commenta con entusiasmo l’arrivo della spesa on line a Messina:

“Siamo fieri di aver lanciato il primo e-commerce in Sicilia, una terra che si è sempre dimostrata all’avanguardia, ricca di imprenditori coraggiosi come GiCap, che non hanno paura di innovare”.

Effettuare la spesa on line è semplicissimo: basta registrarsi al sito www.quiconviene.it e, accedendo all’area carrello, sarà possibile scegliere tra migliaia di prodotti freschi e di alta qualità, approfittando anche delle imbattibili offerte e promozioni.

Per il recapito della merce all’indirizzo desiderato è prevista una spesa minima di 40 € e, per il primo ordine, verrà applicato uno sconto del 5%. I costi di consegna sono assolutamente competitivi: € 3,50 per una spesa che va da 40 a 70 €, mentre per gli importi superiori a 70 € è gratuita.

Nel sito è anche presente la pratica e comoda funzione “riordina”, che prevede la possibilità di ritrasmettere in modo veloce gli ordini già effettuati in passato. Sono programmate 3 fasce orarie per la consegna (10.00 – 12.00; 16.00 – 18.00; 18.00 – 20.00) e con la possibilità di ordinare fino a ben 4 casse di acqua per ogni singolo ordine. Il pagamento dei prodotti avviene alla consegna, tramite carta di credito, bancomat o contanti.

Inoltre, nei prossimi mesi sarà possibile effettuare la spesa on line anche tramite l’applicazione mobile di Commerciale Gicap, Questo innovativo servizio si candida a rivoluzionare radicalmente le abitudini quotidiane dei messinesi che, una volta provato, non potranno più farne a meno.

CHI è GICAP

L’azienda fondata dalla famiglia Capone, rappresenta una delle più importanti realtà del sud Italia che operano nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, con oltre 100 punti vendita distribuiti fra Sicilia, Calabria. Oggi la Commerciale GiCap S.p.a., che ha raggiunto la quota di oltre 1000 dipendenti, svolge la propria attività con i segue cinque marchi: Sidis, Qui Conviene, Ard Discount InGrosso Alimentare e InGrosso Cash & Carry.

Chi è Risparmiosuper.it

Risparmiosuper.it nasce come comparatore online di prezzi dei supermercati, e monitora ad oggi 22,000 punti vendita su 29,000 in tutta Italia. Grazie alla propria esperienza nella gestione dei dati, delle informazioni, foto, e prezzi in tempo reale, ha lanciato nel 2013 l’innovativa piattaforma di e-commerce per la grande distribuzione italiana, utilizzata oggi da importanti insegne a livello nazionale e regionale, gestendo più di 300 punti vendita su tutto il territorio nazionale.