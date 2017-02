Messina: incinta, violentata e abbandonata in autostrada. Condanna esemplare

Una storia di violenza e disumanità a Messina. Una giovane donna, incinta, è stata violentata, accoltellata ed abbandonata in autostrada dal compagno, senza un briciolo di pietà.

Una storia fosca e raccapricciante, i cui esiti giudiziari sono raccontati da Nuccio Anselmo su Gazzetta del Sud. Un processo che si è concluso in maniera esemplare, a voler sottolineare la ferma condanna non solo giudiziaria, ma soprattutto morale che la società civile fa di simili atti di violenza e viltà.

I fatti risalgono all’estate scorsa, quando il 13 agosto 2016 un camionista che percorreva l’autostrada, si accorse della presenza della giovane ferita e sanguinante. Sceso dal suo camion le ha subito prestato soccorso e da lì è partita la ricostruzione della terribile esperienza vissuta. Il suo convivente, l’aveva picchiata a sangue provocandole numerose tumefazioni al viso, l’aveva costretta a consumare un rapporto sessuale orale e poi l’aveva accoltellata in più parti del corpo, rapinata dei suoi pochi averi e scaraventata fuori dall’auto. La ragazza portava in grembo il figlio di sei mesi.

Ieri in Tribunale il gup Daniela Urbani non solo ha accolto le istanze del pubblico ministero, Roberta La Speme, che aveva chiesto una condanna alla reclusione di 9 anni, ma ha inflitto una pena anche più severa: 10 anni e 8 mesi di carcere. Il Tribunale ha accolto la richiesta di risarcimento della parte civile, rappresentata dall’avvocato Giovanni Mannuccia, che sarà liquidata nel corso del processo civile che seguirà.

L’avvocato del ventottenne imputato, che aveva richiesto il rito abbreviato, non ha potuto far altro che tentare di intraprendere la strada della perizia psichiatrica sul suo assistito, sperando in un eventuale dichiarazione di infermità mentale. Tuttavia il giudice ha rigettato la richiesta di sottoporre l’uomo alla perizia così come anche di acquisire ulteriori atti che avrebbero dovuto dimostrare uno stato mentale alterato. Pienamente cosciente e lucidamente consapevole di ciò che ha fatto: questo quello che il gup ha probabilmente pensato, e degno, di conseguenza, di condanna grave tanto quanto lo è stata la sua condotta.

Una pagina agghiacciante della cronaca messinese che però, nella rigidità del Tribunale, quanto meno, spazza via quel sentimento di impunità che diversamente avrebbe ulteriormente ferito la vittima di tanta violenza.