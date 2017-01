Messina: incidente mortale nella notte, perde la vita un 35enne

Intorno alla mezzanotte, si è consumata nel messinese l’ennesima tragedia della strada.

Un giovane di 35 anni ha perso la vita in uno scontro mortale nella località di Falcone. Alessandro Di Natale, classe ’81, originario di Terme Vigliatore, si trovava a bordo della sua Fiat Punto quando, nei pressi del rifornimento di benzina Q8 sulla strada nazionale di Falcone, ha impattato contro una Fiat 500 con a bordo 4 ragazze.

Dopo la collisione l’uomo non è riuscito a tenere il controllo della propria auto che si è schiantata prima contro un lampione e dopo contro un muro di recinsione, finendo tragicamente la sua carambola. Sotto choc, ma miracolosamente illese, le 4 ragazze che viaggiavo a bordo dell’altra vettura. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente sul quale l’Arma dei Carabinieri sta già facendo le sue indagini.

Il corpo senza vita di Alessandro Di Natale è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, subito dopo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto.