Messina. Fine della corsa per Accorinti? Stabilita data votazione della sfiducia

Si terrà il prossimo mercoledì 15 febbraio, alle 17, la seduta straordinaria nel corso della quale il Consiglio comunale di Messina sarà chiamato e esprimersi sulla mozione di sfiducia del sindaco, Renato Accorinti.

L’aula si pronuncerà sulla scadenza anticipata delle legislatura appena due giorni dopo un altro appuntamento importante. Lunedì 13, alle 11.30, sempre in seduta straordinaria e urgente, il consesso deciderà sulla costituzione o meno della società per azioni in house a totale capitale pubblico denominata Messina Servizi Bene Comune Spa, con socio pubblico locale unico il Comune, per la gestione integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento Aro Comune di Messina e dei servizi di manutenzione delle aree a verde.

Quanto alla sfiducia, la mozione approda in aula in forza di 17 firme vergate per mano di Mario Rizzo, Franco Mondello, Libero Gioveni, Mariella Perrone, Andrea Consolo (tutti componenti dei Centristi per la Sicilia, partito che ha promosso il documento), Daniela Faranda, Nicola Crisafi, Nicola Cucinotta, Daniele Zuccarello, Giuseppe Trischitta, Giovanna Crifò, Emilia Barrile, Giuseppe Santalco, Nora Scuderi, Carlo Cantali, Donatella Sindoni e Antonella Russo.

Quale possa essere l’esito della votazione è difficile dirlo. I voti necessari ad archiviare l’attuale esperienza amministrativa sono 27 ma sono diversi i consiglieri che, come nel caso di Angelo Burrascano, sono animati, in maniera conclamata o meno, dall’intenzione di proseguire fino al termine del mandato elettorale. Di certo c’è al momento che, fino a quando il nodo non sarà sciolto, non ci sarà un nuovo assessore al bilancio in sostituzione del dimissionario Luca Eller Vainicher. La sostituzione avverrà dopo giorno 15, se ci sarà ancora una Giunta municipale.