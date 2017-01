Messina fanalino di coda di un intero continente, lo dice Eurostat

Se Messina non è esattamente l’ultima città d’Europa è certamente tra le ultime. A sostenerlo non è chi scrive ma autorevoli realtà istituzionali, nazionali ed europee. E lo conferma il tenore nel quale la città versa. Sotto gli occhi di chiunque sia dotato di un minimo di senso civico.

Una sottolineatura dovuta, questa, dopo il clamore suscitato dall’articolo pubblicato ieri su questo giornale a proposito dell’intervista rilasciata da Ylenia Grazia Bonavera a Pomeriggio 5. Un articolo molto apprezzato ma anche contestato da chi ritiene che abbia gettato il discredito sulla città o da chi pensa che non si debba fare di tutta l’erba un fascio. Addirittura, qualcuno arriva ad affermare, denotando una mentalità tipicamente mafiosa, che i problemi ci sono ma non devono essere sbandierati.

Eppure, a parlare, sono unicamente i fatti. Secondo l’annuario regionale di Eurostat, che registra l’andamento economico all’interno dell’Unione europea sulla base dei conti economici regionali, la Sicilia, insieme a Calabria, Campania, Basilicata, Sardegna e Puglia, ha un Pil pro capite inferiore al 75% della media dell’Ue a 28 Paesi. Ovvero, è tra i territori più poveri d’Europa. I dati sono aggiornati a marzo 2016 e, per chi non lo sapesse, il Pil, ovvero il prodotto interno lordo, è lo strumento utilizzato in economia per misurare il benessere di una comunità. L’Eurostat è, invece, l’istituto di statistica dell’Ue, quindi l’equivalente dell’Istat in scala continentale.

Proprio per questa situazione di arretratezza economica, nell’ambito delle politiche continentali di coesione, alle regioni al di sotto del 75%, definite di livello Nuts 2, va la maggior parte dei fondi strutturali. I famosi fondi comunitari.

Ancora, l’Eurostat certifica che solo in sei regioni europee il tasso di occupazione delle persone comprese tra i 20 e i 64 anni d’età è inferiore al 50%. Indovinate quali sono? Calabria, col 42,1%; Campania, al 43,1%; Sicilia, 43,4%; e Puglia, 47%. Le altre due sono in Spagna (Melilla) e Grecia (Dytiki Makedonia). Calabria, Sicilia, Campania e Sardegna figurano anche tra le regioni europee col tasso di disoccupazione più alto, pari o superiore al 15%.

Per chi non ne fosse al corrente, in una delle terre secondo l’Eurostat più povere del Vecchio continente, la Sicilia, ricade Messina che, nella classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole24ore lo scorso anno, è 88esima su 110, ed è seguita esclusivamente da province delle regioni di cui sopra. Quanto a reddito, risparmi e consumi è 102esima, per affari lavoro e innovazione 93esima.

La città dello Stretto è ancora 90esima su 104 nella classifica Ecosistema urbano 2016. Era ultima in quella dell’anno precedente. Sempre secondo una statistica de il Sole24ore pubblicata nel 2015, le spetta pure il primato italiano dell’indice di mortalità sulle strade urbane: 1,6 morti ogni 100 incidenti. Da fonti sindacali, invece, giunge la notizia che viene attraversata da circa 700mila tir l’anno. Fino al 2000-2006 erano oltre un milione 200mila.

Alla fine, se non è sufficiente toccare con mano ogni giorno il degrado crescente, se non basta dover fare i conti con le tragedie generate dalla totale mancanza di sicurezza idrogeologica, con l’acqua che periodicamente manca sebbene si sia circondati dal mare, con l’immondizia presente praticamente ovunque, con le strade insozzate e piene di sterco, con una sanità sempre più fatiscente, con il lavoro che manca, con prospettive talmente inesistenti da avere prodotto, solo nel 2016, un calo demografico di duemila unità e la riduzione da 242mila a 238mila abitanti rispetto all’ultimo censimento della popolazione avvenuto nel 2011. Se non si viene minimamente toccati da quella povera gente che sempre più frequentemente si rivolge alle mense per i poveri o rovista nei cassonetti dei rifiuti, cercando riparo dalle intemperie quando il clima si fa rigido, quanto meno si aprano i giornali, o si vada su internet, e ci si informi.

Perché, se Messina non è esattamente l’ultima città d’Europa, è sicuramente tra le ultime. E invece di prendersela con chi lo scrive, facendo unicamente il proprio lavoro – che per chi non lo sapesse è quello di informare su fatti veri e non di raccontare favole – ci si arrabbi con chi ha causato questo progressivo decadimento. Se una città va male, la colpa deve essere necessariamente di almeno il 50% più uno dei propri abitanti. E’ un basilare principio democratico. E se così non è, se i molti, subiscono le prepotenze dei pochi, significa che c’è un grave guasto del sistema. E la cosa è ancora più grave. E i più sono comunque colpevoli di non opporsi, di non ribellarsi.

Proprio il non assumersi le proprie responsabilità conduce alla totale mancanza di miglioramento e prospettive. Se Messina va male, la colpa è dei suoi abitanti. Quanto meno della maggioranza di essi. Dare sempre la colpa ad altri è tipico dei perdenti. E questa, che piaccia o no, è una città che sta perdendo.

Affermare che la condizione di arretratezza in cui versa Ylenia Grazia Bonavera rispecchia quella di una comunità intera non è una generalizzazione che nasce dall’improvvisazione. E’ semmai la certificazione di dati statistici comprovati a tutti i livelli, nazionali e continentali. E, se delle eccellenze esistono perfino a queste latitudini, non significa che tutto va bene, ma che ci sono delle eccezioni a una regola conclamata.

Il discredito sulla città non lo getta chi denuncia, facendo il proprio lavoro, le cose che non vanno. La città si squalifica da sé, semmai. Si squalificano i suoi cittadini quando, anziché prendere coscienza e reagire, si indignano con chi dice la verità. E come già scritto ieri, prevedendo l’ovvia reazione di chi avrebbe storto il naso, autentico ostacolo alla ripresa socio-economica di Messina, chi si indigna, chi sostiene che il prestigio della città sia ingiustamente offuscato, fa ridere e piangere molto più di Ylenia Grazia Bonavera.