Messina. D’Alia: “Nessun accordo con Genovese e nessuna candidatura a sindaco”

Nessun accordo con Francantonio Genovese e nessuna intenzione di candidarsi alla guida di Messina. Gianpiero D’Alia smentisce categoricamente la notizia pubblicata oggi da l’Eco del Sud: “Non ho visto Genovese – spiega al telefono – perché da ieri sono a Roma e non sono dotato del dono dell’ubiquità. Del resto è difficile smentire una non notizia. La mia storia politica e personale parla da sé”. Il parlamentare di Area popolare esclude categoricamente la possibilità di una candidatura a sindaco della propria città: “Se lo avessi voluto fare, lo avrei fatto qualche anno fa”.

Sono altre, a suo modo di vedere, le priorità: “Invece che pensare allo sviluppo e ai problemi di Messina si fanno analisi dietrologiche e non ci si accorge che abbiamo di fronte scelte strategiche importanti, come il futuro dell’Autorità portuale. Il tema, oggi, non è quello delle elezioni ma delle condizioni pietose in cui si trova la città”.

Sfiducia a Renato Accorinti, quindi, al primo punto all’ordine del giorno, per l’esponente dei Centristi per l’Italia (e la Sicilia): “Il Consiglio comunale giudichi l’operato della Giunta. Quello dei consiglieri del mio partito – afferma riferendosi alla mozione da loro depositata nei mesi addietro – è un atto di responsabilità che va nel senso della chiarezza e della trasparenza nei confronti dei cittadini. Il Consiglio deve in libertà e autonomia valutare l’operato dell’esecutivo. Poi, ognuno si assumerà proprie responsabilità”.

Sarà che le elezioni non sono il “tema” ma, qualora la sfiducia venisse approvata, la questione della successione di Accorinti si porrà, eccome. E chiunque ne raccoglierà l’eredità avrà una serie importanti di opportunità per rilanciare il territorio. Opportunità che, secondo D’Alia, non sono mancate nemmeno all’attuale primo cittadino: “Messina in questi anni è stata destinataria di interventi da parte dello Stato e della Regione come mai negli ultimi vent’anni. È mancata la classe dirigente ed è mancata un’amministrazione che si è chiusa in se stessa, con l’aggravante che, per nascondere la propria incapacità, si è data alla propaganda più ridicola, demonizzando chi la pensa diversamente”.

Insomma, lo sguardo del deputato resta rivolto al passato. Al massimo, all’immediato futuro. Eppure resta difficile da credere che, insieme al proprio partito, non pensi ad elezioni che potrebbero essere davvero dietro l’angolo e che potrebbero rivelarsi decisive per le sorti di quella città che lui stesso trova in condizioni pietose.