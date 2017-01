Messina, D’Alia candidato sindaco: asse con Genovese. Accorinti perde Eller, sfiducia vicina

Gianpiero D’Alia candidato a sindaco di Messina. Sarebbe questo l’accordo stretto ieri tra l’ex ministro della Funzione pubblica e Francantonio Genovese, capace di dare un’accelerazione fortissima alla sfiducia a Renato Accorinti e all’indizione di elezioni anticipate. Un cambio di passo alimentato ulteriormente dalle dimissioni postate su Facebook, nella notte tra ieri e oggi, dall’assessore al Bilancio, Luca Eller Vainicher.

D’Alia, già vice sindaco ai tempi dell’amministrazione guidata da Salvatore Leonardi, secondo fonti attendibili, avrebbe trovato la quadra con il forzista per una candidatura forte. Soprattutto alla luce dei consenso elettorale di cui gode l’alleato, malgrado la fresca condanna in primo grado nell’ambito dell’inchiesta Corsi d’oro. Un’intesa, la loro, destinata a far cadere gli ultimi veti sulla votazione della sfiducia nei confronti dell’attuale primo cittadino. La mozione del gruppo consiliare dei Centristi per la Sicilia dovrebbe essere a questo punto votata dagli uomini di Genovese, fuoriusciti in massa dal Partito democratico all’indomani del suo approdo in Forza Italia.

La fine prematura della legislatura sembra essere annunciata dal venir meno di un altro baluardo, quello del Pd che, sotto la guida del commissario Ernesto Carbone, ha dato sostegno all’esecutivo, portando in dote Eller. Assessore capace di far tornare i conti in un Comune rimasto senza bilanci per quasi un anno e mezzo. In nottata, il tecnico toscano, renziano doc, ha staccato la spina, divulgando la notizia online: “Una grave questione politica che mi sbarra il cammino istituzionale e amministrativo a Messina. Ce ne sarebbero altre, ma vengo all’ultima di stasera”. Il riferimento è alle aspre critiche espresse ieri nel corso dell’incontro – dibattito con Stefano Fassina, promosso e organizzato in città da Sinistra italiana per mano di Maurizio Rella.

Difficile da digerire per l’amministratore toscano, anche più dei “molti interventi spesso infarciti da vere offese alla storia e alla politica del Pd”, “senza che chi moderava o altri si sentissero in dovere morale di limitare o, magari, chiedermi una breve contro replica”, il silenzio assenso di Accorinti, intervenuto “con una certa eleganza d’animo ed eloquio”, “senza, però, politicamente smarcarsi da tale deriva politico-denigratoria, anzi cercando sponda politica da Fassina e forse trovandosi pienamente a suo agio con taluni e, inoltre, collocandosi (lui primo cittadino ‘di tutti’ e capo di un’amministrazione pubblica) con movimenti venatamente (forse intendeva dire velatamente, ndr) estremisti e ideologizzati stile ‘800 che, a peggiorare la situazione, di civico hanno ben poco“. “Mi sembra – scrive sempre sul social network Eller, che già dopo le dichiarazioni rilasciate dal sindaco a La Zanzara aveva manifestato forte imbarazzo – che la mutazione genetica in corso della cd (cosiddetta, ndr) lista Accorinti sia assai preoccupante e metta in discussione la possibilità di poter svolgere il mio neutrale e terzo ruolo e offrire il mio apporto tecnico-istituzionale e tecnico-amministrativo, svolto sempre per il bene di Messina”. “Non posso confondermi con certuni – aggiunge – poiché a tutto c’è un limite, tra l’altro sapendo bene Renato come la penso e quale straordinario contributo di idee e sostegno i ‘negletti’ personaggi del Pd al governo nazionale e regionale hanno dato con lealtà e correttezza a Messina, alla Sicilia e al Sud”.

Se appare ormai quasi scontata l’archiviazione anzitempo dell’esperienza accorintiana, meno certe sono le alleanze che si profilano all’orizzonte. Salvo Versaci, segretario cittadino di Sicilia Futura, si dice convinto che, più che la candidatura forte di un politico navigato, a Messina occorra rompere con il passato attraverso un autorevole personaggio avulso dai partiti e capace di fare sintesi tra le diverse realtà: “Serve un uomo nuovo – scrive in una nota – capace di imporre una svolta, un uomo che abbia molta esperienza ma non sia intriso di appartenenze politiche che lo possano far classificare di questa o quella parte. Le linee guida devono essere: capacità, professionalità e terzietà. Un uomo che conosca la politica ma che sia in grado di governarne i processi senza essere più di parte. Questo è il criterio che Sicilia Futura in modo imprescindibile vuole porre ad un tavolo di coalizione che si dovrà, a mio giudizio, istituire al più presto in città tra le forze ‘sane’ di questo territorio ed in primis con il Partito democratico”.

Versaci auspica “un tavolo autonomo ed indipendente dalle vecchie logiche ‘di divisione dei pani e dei pesci’ regionali o peggio nazionali, con cui porsi in maniera nuova ed inattaccabile difronte ai messinesi (Orlando a Palermo ci insegna la necessità di cambiare l’approccio al sistema…).Un tavolo che possa far comprendere bene come nessuno vuole o possa pensare per un attimo di poter restaurare antichi riti bizantini o peggio antichi sodalizi ai danni di Messina e delle sue già martoriate istituzioni! Questa per noi è la ‘road map’ del prima, durante e dopo sfiducia. Questi i valori e criteri che riteniamo, ribadisco, sono imprescindibili per poter chiudere una pessima esperienza e aprire una pagina che segni vera discontinuità, con una ‘nuova’ gestione di Messina! Noi faremo sino in fondo la nostra parte ed eserciteremo il nostro ruolo, conquistato in questi anni di duro lavoro tra la gente, proponendo per le primarie, strumento da noi, come sono certo dal Pd, ritenuto mezzo davvero determinante per una scelta chiara, trasparente e democratica che coinvolga il cuore disilluso anche della nostra gente, un nome di alto profilo ed a nostro giudizio capace di dare questo slancio e rispondere all’identikit prima tracciato. Siamo certi che sulle ‘regole del gioco’ saremo tutti d’accordo – conclude – per dare a Messina una nuova grande dimensione di identità ed unità”.

Non resta che attendere cosa risponderà all’appello il Pd. Soprattutto, quale Pd. Quello locale, totalmente da ricostruire, o quello eterodiretto da Roma. Così come sono attesi a scelte importanti i rappresentanti del Nuovo centrodestra, su tutti Nino Germanà e Vincenzo Garofalo, alleati sia in Parlamento che all’Ars con i Centristi di D’Alia nell’ambito di Area Popolare.