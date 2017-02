Messina. Dal sindaco di Franza e Genovese alla morte dei partiti: 10 ore di notte fonda

L’Eco del Sud lo scrive da anni, almeno dal 2014, definendo Renato Accorinti “il migliore alleato dei Franza. E di Genovese”. Nella notte tra ieri e oggi, i due azionisti di riferimento della Caronte&Tourist hanno confermato l’altra faccia della medaglia: sono loro i migliori alleati del sindaco scalzo. A parlare è la storia di queste ultime ore.

Circa dieci ore di dibattito, ovviamente a spese della collettività, hanno condotto a un nulla di fatto. La mozione di sfiducia ai danni del primo cittadino di Messina non è passata. Alle 3,34 di questa mattina, il verdetto: 23 favorevoli (ma ne occorrevano almeno 27), dieci contrari e cinque astenuti. A pesare come macigni sono proprio le astensioni che, in una votazione del genere, equivalgono a un “no”. Fra tutte, spicca quella di Emilia Barrile, vicinissima a Francantonio Genovese, che si è rimangiata la sottoscrizione della mozione presentata lo scorso luglio dai gruppi dei Centristi per la Sicilia e del Nuovo centrodestra. Con la presidente del Consiglio comunale, Benedetto Vaccarino e Carmelina David, approdati entrambi in Grande Sud dopo il passaggio del parlamentare dal Partito democratico a Forza Italia, Francesco Pagano, capogruppo dei Progressisti democratici, e il forzista Pierluigi Parisi.

“Ha chiamato Genovese alle 2 (le 14 di ieri, ndr), dicendo ‘questo è il mio sindaco, non dovete votare la sfiducia’”, la testimonianza di Giuseppe Trischitta ai microfoni di Vocedipopolo. In un video postato da Giuseppe Bevacqua sul proprio profilo Facebook. Il capogruppo azzurro, subito dopo la votazione, fa il paio con le dichiarazioni di Vincenzo Franza su Normanno (articolo a firma di Marika Micalizzi). Dichiarazioni con le quali l’amministratore delegato di Caronte&Tourist, pur esprimendo un giudizio negativo su questa e le amministrazioni municipali che l’hanno preceduta, ritiene che la sfiducia non abbia senso senza la proposizione di “percorsi nuovi”. “Da oggi – tuona Trischitta – questo è il sindaco di Genovese”. “Un sindaco – dice – che fa comodo a lui”. “Lo sappiamo dalle 3 (le 15 di ieri, ndr) che non passava la sfiducia”, l’ammissione dell’ex esponente di Alleanza nazionale, che conferma una volta di più come il denaro dei contribuenti sia stato speso per mettere in piedi una farsa. Dieci ore di notte fonda. Forse, tra le pagine peggiori della storia locale.

Quel che si può obiettare a Trischitta è che il feeling politico tra le due parti, solo verbalmente contrapposte, va avanti da ben oltre dieci anni. C’era Genovese, allora sindaco di Messina, insieme ad altri esponenti del suo partito, dietro la manifestazione No Ponte del gennaio 2006, come emerso recentemente in tv. Tanti sono stati i provvedimenti occorsi durante l’attuale legislatura che hanno favorito il gruppo Caronte&Tourist e nessuna opposizione è mai stata fatta dalla Giunta comunale al rinnovo della concessione della rada San Francesco, al contrario di quanto promesso in campagna elettorale. Il movimento Cambiamo Messina dal Basso ha perfino preso posizione ufficialmente contro le sponsorizzazioni degli armatori a beneficio delle iniziative di palazzo Zanca, dimostrando una volta di più come certe decisioni non siano condivise con la base. Lo scorso 8 febbraio, è stato Saro Visicaro, ex alleato del sindaco, a contestargli – sul gruppo pubblico di Facebook intitolato Comitato La Nostra Città – di avere lasciato “tutte le competenze per la realizzazione del nuovo porto di Tremestieri“, per molti destinato a essere strategico nella cacciata dei tir dal centro di Messina, all’Autorità portuale, il cui comitato avrebbe una “maggioranza saldamente nelle mani del gruppo Franza”.

Il voto di questa mattina si presta a una riflessione più complessiva sulla situazione politica locale. I partiti, a queste latitudini, non esistono. Lo stesso Pd, che a livello nazionale è quello di maggioranza relativa – almeno fino a prova contraria – dopo l’esodo di Genovese e dei suoi, si è sfaldato. In aula, la vera sfiducia, in questo senso, l’ha incassata la capogruppo, Antonella Russo. Firmataria della mozione e unica a votare per la fine anticipata della legislatura, nel rispetto delle direttive del commissario provinciale, Ernesto Carbone. Claudio Cardile, Gaetano Gennaro e Pietro Iannello si sono espressi in maniera diametralmente opposta.

Nemmeno Fi mostra di essere coeso. La sfuriata di Trischitta – probabilmente tentato dal nuovo soggetto politico che sta prendendo forma a destra – ne è la prova. Il Ncd deve decidere cosa fare da grande, in vista degli imminenti appuntamenti elettorali. Tutto da capire, in ogni caso, quale sia il consenso elettorale su cui potrà contare. Al pari di Gianpiero D’Alia e dei suoi Centristi per la Sicilia, comunque orientati verso il centrosinistra, almeno stando alle recenti scelte di campo. Proprio gli input opposti dati da quest’ultimo e da Genovese possono essere il sintomo che l’asse ipotizzato qualche settimana fa, al di là delle smentite di rito, sia saltato.

Se i partiti sono assenti – la domanda – chi governa la città? La risposta sembra scontata: singoli gruppi di potere, capaci di determinare le scelte dei rappresentanti del popolo (o presunti tali) a prescindere dalle direttive partitiche. Facendo leva, possibilmente, anche sul loro bisogno. Quello di consigliere comunale, non sarà un posto fisso ma, finché dura, costituisce di questi tempi una discreta rendita mensile. Una rendita che, per molti, è destinata a estinguersi, considerando che dalle prossime amministrative nel civico consesso potranno sedere 32 persone e non più 40. Pertanto, meglio battere il ferro finché è caldo.

L’impressione a caldo è che tutta la cosiddetta classe dirigente messinese venga fuori da questa esperienza con le ossa rotte. Letteralmente a corto di credibilità. A essere inclementi sono i numeri: sulla carta, Accorinti continua a non avere una maggioranza. Come sarà possibile governare? Come si è fatto finora: compromesso su compromesso. Attraverso votazioni che smentiranno sistematicamente le contrapposizioni di facciata. Il sindaco continuerà a raccontare che è tutta colpa di quelli che c’erano prima, senza i quali, tuttavia, sarebbe tornato da tempo a insegnare educazione fisica. I suoi oppositori lo demoliranno con dichiarazioni al fulmicotone, salvo poi evitare di far valere la propria superiorità in aula.

Un’ultima considerazione: chi si proclama nemico acerrimo della politica tradizionale, apprendendo che la propria legittimazione a restare a palazzo dipende proprio da chi ne è esponente ed espressione, si dimetterebbe. Qui, invece, si festeggia, cantando Bella ciao. Più che a una rivoluzione dal basso sembra di assistere a una riedizione de Il Gattopardo.