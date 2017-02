Messina. Crocetta pronto a ricandidarsi, e si erge a paladino dell’Autorità portuale

di Eleonora Urzì Mondo

Sicilianista ma non autonomista, di sinistra ma in opposizione a quel Pd di deriva faraonica che punterebbe sul sottosegretario alla salute per “prendersi l’Isola”: Rosario Crocetta dà vita ad un nuovo progetto politico, “L’unico in Sicilia strutturato senza una direzione accentrata“, ha affermato il governatore all’Ansa. Un mix nel quale ci sta un po’ di tutto, dai valori di una sinistra che fu, con tanto di precedenza ai più deboli, alla difesa strenua dello statuto speciale siciliano, alle stelle sul logo, che ricordano – neanche a dirlo – il M5S.

E il 17 febbraio, sarà la data in cui verrà presentato a Palermo #RiparteSicilia, progetto che mira a proseguire “L’opera di risanamento che ho iniziato in questo mio primo mandato“, afferma il governatore che sguaina la spada dell’eroico cavaliere, pronto a ricandidarsi.

Già dal nome qualche perplessità inevitabilmente viene perché o trattasi di potente défaillance schizoide – di stampo bipolare – o di un clamoroso errore comunicativo. Ripartire è un concetto che richiama all’opposizione che si propone come alternativa a chi ha retto lo scettro, eventualmente, non certo a chi governa e sta governando dal 2012 una Regione che tutto sembra fuorché bene amministrata. E Crocetta è il presidente della Regione ormai da cinque anni: non lo avrà mica dimenticato?

Un quantitativo di assessori nominati, cambiati, defenestrati, da fare invidia a qualunque suo predecessore; talmente tanti d’averci perso il conto. Una costante ricerca di equilibrio tra un alleato e un finto nemico. Innumerevoli chiacchiere senza concretizzazioni e promesse fumose degne del peggior pulpito elettorale da macchietta pallonara: a partire dalla riforma delle province che ha avuto la travagliata storia a tutti nota e partita come annuncio rivoluzionario in uno studio tv, senza che fosse pronto un piano alternativo.

Ma a sentir lui, per ciascuna delle città che ricadono sul territorio che governa dall’alto di palazzo d’Orleans, avrebbe profuso impegno massimo. Non ultima Messina; proprio la città a cui ha puntualmente promesso vagonate di denari, che ha subìto le folli e scriteriate riduzioni del suo esecutivo al limite di conferimento dei rifiuti. Re Saro, lo stesso che all’insediamento del sindaco della nostra città metropolitana intimò ai rappresentanti degli enti locali di essere virtuosi e alzare sensibilmente la percentuale di differenziata, pena il commissariamento. Il tutto negando (davanti all’evidenza) di aver ricevuto chiari diktat da Roma.

Ma con quali risorse? Con che strumenti? Crocetta, quello che si è autoproclamato paladino dell’antimafia, che ha promesso talmente tanto da essersi guadagnato la creazione di un account Twitter satirico dal nome “CrocettaPuò”; il leader che ha deciso di cancellare le province senza avere idea di come fare, garantendo di fatto solo una caduta del principio di rappresentatività democratica, depauperata da commissariamenti. E ad oggi si ritrova ancora e ancora a discutere di deroghe ed emendamenti alla Legge Delrio.

Sul rapporto del presidente con il ministro dei trasporti di cose da dire ce ne sono tante perché Graziano Delrio non è solo il politico che dà il nome alla riforma che cancella le province ma è anche interlocutore decisivo anche rispetto alla tanto temuta riforma dell’Autorità Portuale, iniziata da Maurizio Lupi e portata avanti dal suo successore. Lo ha ribadito anche stamani a palazzo dei Leoni, Crocetta: lui l’accorpamento con Gioia Tauro non lo vuole affatto e, sempre stamattina, ha sventolato una lettera che avrebbe inviato proprio al ministero un anno or sono. Non è dato sapere se sia stata ricevuta, letta, certamente mai presa in considerazione. Come nessuno degli appelli che i politici nostrani hanno fin qui sostenuto di aver portato avanti, stando ai beceri (non) risultati incassati. E non è mica campanilismo quello che dovrebbe imporre il mantenimento della propria governance sull’Ap di Messina che rischia di diventare suddita dell’authority calabrese da sempre centro nevralgico di interessi della ‘ndrangheta.

Inevitabilmente in una città sempre meno tutelata, che vanta diversi parlamentari dei differenti schieramenti sia a Palermo che a Roma – dove oltretutto siede un onorevole, Vincenzo Garofalo, che è anche vicepresidente della commissione trasporti della Camera – non ci si può non chiedere come sia possibile dover restare all’angolo, inermi, ad aspettare. Assurdo per i messinesi dover accettare che la propria città abbia un peso politico talmente scarso da non riuscire a fare la voce grossa quando serve garantirla: ad ogni latitudine. A partire da Palazzo Zanca.