Messina. Comune commissariato? Si è già salvato per il bilancio, e non sarebbe solo

Sono ore decisive quelle che separano Messina dal voto di sfiducia nei confronti del sindaco, Renato Accorinti. Qualora l’aula partorisse 27 voti favorevoli alla mozione dei Centristi per la Sicilia, l’esperienza “dal basso” giungerebbe al capolinea. A guardare bene le statistiche e la disciplina della materia, tuttavia, emerge che non è questo l’unico pericolo per l’attuale amministrazione di palazzo Zanca che, già lo scorso anno, ha rischiato la scadenza anticipata della legislatura a causa del grave ritardo nell’approvazione del bilancio preventivo 2015, arrivata solo alla fine di maggio 2016 grazie all’intervento Luca Eller Vainicher. L’articolo 141 del Testo unico degli enti locali (Tuel) contempla, infatti, l’approvazione dei bilanci fuori dai termini tra le possibili cause di scioglimento dei Comuni a opera del presidente della Repubblica su proposta del ministero dell’Interno. Ora che il tecnico toscano, ormai un ex, ha gettato gravi ombre sulla bontà dei conti del municipio, ancora in predissesto, e che Giuseppe Cannizzaro, incaricato a succedergli come assessore al ramo, ha rifiutato, la situazione torna a farsi incandescente. Con il deputato dell’Ars Nino Germanà (Area popolare) determinato a ottenere un’ispezione da parte dei commissari della Regione.

Qualora arrivasse la sfiducia o il Consiglio venisse comunque sciolto per la mancata approvazione della documentazione economico-finanziaria, la città dello Stretto si troverebbe in abbondante compagnia. Secondo il mini dossier “Fuori dal comune”, elaborato da Open Polis, dal 2001 al 2014 in Italia sono stati sciolti 2.385 consigli comunali.

In media, nel Paese, vengono commissariati 170 Comuni l’anno. Si tratta di circa il 2% delle quasi ottomila amministrazioni italiane. I dati sono aggiornati a ottobre dello scorso anno, quando i Comuni commissariati erano 82. Un numero contenuto, grazie alle recenti elezioni tenutesi in 1.300 città. Di questi 82 municipi, il 14% è in amministrazione straordinaria da oltre 400 giorni, il 3% addirittura da più di 600. Le infiltrazioni mafiose sono il 15,85% del totale, il doppio della media 2001-2014 che è del 7,17%. Diverse città hanno poi incontrato forti difficoltà a portare a termine le elezioni. In quattro di esse non è stato raggiunto il quorum, in altre tre non sono state presentate le liste dei candidati e in altrettanti casi le operazioni elettorali sono state annullate.

Va aggiunto che i commissariamenti per mafia hanno di norma una durata superiore. Per legge, vanno dai 12 ai 18 mesi e sono prorogabili fino a un massimo di 24. Non sorprende quindi che dei 13 Comuni in amministrazione straordinaria da più di un anno, il 46,15% sia stato sciolto per infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso. Tra i 13 c’è Cesarò, in provincia di Messina, dove lo scioglimento è però avvenuto per le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri. Ben cinque sono in provincia di Reggio Calabria. Ad Africo, San Ferdinando, Bovalino e Bagnara, lo scioglimento è avvenuto per infiltrazioni mafiose, a San Luca per la mancata presentazione di liste di candidati. Infiltrazioni mafiose pure a Scicli, nel Ragusano. Dimissioni della maggioranza dei consiglieri a Mirabella Imbaccari e San Cono, nel Catanese.

La metà dei 2.385 commissariamenti avvenuti tra il 2001 e il 2014, ben 1.195 casi, è dovuta alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali. A prevalere sono pertanto le cause politiche che, se si aggiungono le dimissioni del sindaco e le mozioni di sfiducia – che da sole costituiscono il 2,81% della casistica – costituiscono il 71,90% dei decreti di scioglimento. Altra frequente motivazione è la cattiva gestione del comune o uno sbagliato comportamento degli amministratori. Invece i commissariamenti per mafia, per mancata approvazione del bilancio e per decadenza del sindaco sono il 13,46% dei casi.

La mancata approvazione dei bilanci rappresenta il 3,14% dei casi. Curiosamente, Messina è rimasta sprovvista di bilancio preventivo per tutto il 2015 e per i primi cinque mesi del 2016. Ciononostante, non si è mai proceduto al commissariamento, se non parziale, dell’amministrazione. Sebbene, nella sostanza, l’arrivo di Eller possa essere interpretato nell’ottica di un commissariamento di fatto da parte del governo nazionale. Proprio per questo, le sue dimissioni potrebbero far presagire un terremoto politico cittadino, in vista anche delle politiche e delle elezioni regionali.

In riva allo Stretto, nella parentesi temporale oggetto di studio da parte di Open Polis, si ricorderanno i commissariamenti che hanno fatto seguito alla fine anticipata delle legislature guidate da Francantonio Genovese (nell’ottobre 2007) e da Giuseppe Buzzanca (novembre 2003 e agosto 2012). L’ultima, segnata dal mandato affidato al commissario Luigi Croce, ha spalancato il portone alla vittoria di Accorinti, nel giugno 2013.

Ancora, tra il 2001 e il 2014, è stato registrato almeno uno scioglimento in ben 18 delle 20 regioni italiane. Sei regioni collezionano il 70,36% dei casi: Campania (18,28%), Lombardia (13,46%), Calabria (12,29%), Puglia (9,39%), Piemonte (8,39%) e Lazio (8,01%). In Sicilia, i consigli sciolti nel periodo in questione sono 43. Negli anni, i Comuni commissariati al nord sono passati dal 28,70% al 36,60% del totale nazionale, mentre al sud, che mantiene in ogni caso il primato, sono scesi dal 60,50% al 45,80%. Al centro si è registrato un incremento dal 10,80% al 17,60%.

In alcune città, proprio come Messina, il commissariamento è un fatto ricorrente. Quasi inevitabile. Nel 7,10% dei casi lo scioglimento è avvenuto due volte. In Campania questa percentuale è più del doppio, 15,50%. Degli 852 comuni sciolti dal 2010 al 2014, due sono stati commissariati tre volte, in Campania e in Calabria.

Sono un fenomeno prettamente meridionale le infiltrazioni mafiose. Sud e isole assieme contano il 97,08% dei casi certificati dal 2001 ad oggi, mentre solo il 2,34% interessa le regioni del nord e lo 0,58% quelle del centro. In settentrione, tuttavia, si nota un aumento: mentre nel periodo 2001-2009 non ci sono stati casi di scioglimento dovuti alla mafia, fra il 2010 e il 2014 ce ne sono stati quattro. Il 96,49% dei commissariamenti per mafia è avvenuto tra Calabria (70 casi), Campania (52) e Sicilia (43). In tutto sono otto le regioni coinvolte. Le altre sono Piemonte, Lazio, Liguria, Lombardia e Puglia. Il dato della Calabria, oltre a essere il più alto a livello nazionale, mostra anche un forte incremento nell’ultimo periodo. Dal 2001 al 2009 la regione aveva una media annua di 4,7 provvedimenti per mafia, mentre nei quattro anni successivi si arriva all’8,2%.