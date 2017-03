Messina: città “blindata” per i disabili. All’UniPegaso incontro per abbattere le barriere

Purtroppo le problematiche che quotidianamente i disabili devono affrontare in una Sicilia “distratta” ai loro bisogni, sono diventate argomento di discussione politica e sociale.

Messina con le sue strade e i suoi servizi, non si sottrae alle censure di coloro i quali vivono una disabilità, guadagnandosi l’appellativo di “città blindata”.

Per sensibilizzare le istituzioni cittadine e l’opinione pubblica sul delicato argomento, giovedì 16 marzo, nei locali dell’Università Pegaso, in via Cavour, a partire dalle ore 17.00, sarà proiettato un video-denuncia realizzato dal Comitato 29 Dicembre-RicostruiAmo Messina insieme alla consigliera comunale Daniela Faranda e ai consiglieri di circoscrizione Placido Smedile e Giovanni Caruso.

Il video ha lo scopo di dimostrare come sia difficoltoso per un disabile muoversi per le strade cittadine e quanto Messina possa diventare impraticabile per chi, ad esempio, vive su una sedia a rotelle. La qualità della vita dei disabili dipende strettamente dal numero e dall’efficienza dei servizi offerti, che purtroppo, in questa città non sono pienamente fruibili.

L’incontro, aperto a tutti, sarà l’occasione per ascoltare testimonianze, ma soprattutto per proporre soluzioni, progetti che usciti dalla fase programmatica vengano realizzati per garantire il rispetto dei diritti di tutti i cittadini.