Messina, avvocati in scena per beneficenza con “Il berretto a sonagli”

Torna in scena la compagnia teatrale degli avvocati di Messina, Salvis Iuribus, con il patrocinio del locale Ordine professionale. Questa sera, alle 21, al Palacultura, in programma “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello.

La trama di questa commedia in due atti punta a rappresentare l’importanza che l’uomo dà alla propria apparenza, sino ai limiti del grottesco. La regia e l’adattamento sono dell’artista messinese Antonio Lo Presti che dirige, ormai da un decennio, i lavori teatrali messi in scena dal gruppo.

Si tratta di un importante e piacevole appuntamento annuale per l’avvocatura messinese. Il ricavato dello spettacolo sarà, come sempre, devoluto in beneficenza. Quest’anno gli avvocati attori hanno deciso di destinare i proventi della serata ai colleghi del centro Italia che a causa del terribile terremoto hanno subìto la perdita delle case e degli studi professionali.

Reciteranno: Patrizia Causarano, Maria Isabella Celeste, Marcello Fatato, Anna Gemellaro, Pino Magrofuoco, Paola Pirri e Franco Velardi. Musiche di Nello Fatato. Il costo del biglietto è di 15 euro.