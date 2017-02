Messina. Assemblea pubblica del Comitato no G7 a Taormina

Assemblea pubblica sui temi del “no” al vertice dei capi di Stato in programma il 27 e 28 maggio prossimi a Taormina, organizzata dal Comitato no G7, a Messina, il prossimo lunedì 13 febbraio, alle 17.30, nel salone delle Bandiere del Comune.

A introdurre i lavori, saranno lo scrittore e attivista Antonio Mazzeo e l’ex consigliere comunale Gino Sturniolo. “Dalla Sicilia delle strade che crollano, dell’acqua razionata ai cittadini, dei collegamenti che non esistono – affermano i componenti del comitato, in una nota – è necessario che nasca un’agenda politica fondata sulla cittadinanza universale e sul riconoscimento dei diritti fondamentali (reddito, casa, mobilità) alternativa a quella dei vertici sovranazionali”.

“Il G7 – proseguono – è la rappresentazione della disuguaglianza globale e un momento di regolazione delle politiche neoliberiste e degli interventi di guerra globale, con le 8 persone più ricche del pianeta che possiedono le risorse di 3,6 miliardi di poveri e l’1% della popolazione mondiale che detiene la ricchezza del restante 99 per cento. Noi siamo quel 99 per cento: da qui la necessità di un confronto pubblico per elaborare una politica alternativa”.

Alternativa in una “Sicilia che ha assunto un ruolo chiave nelle strategie di guerre mondiali attraverso l’installazione a Niscemi del terminale terrestre del Muos, il nuovo sistema di telecomunicazione satellitare delle forze armate Usa. In una regione che ha il più alto tasso di disoccupazione in Europa, e che detiene l’attuale primato nell’ambito delle migrazioni, è giusto che si muova la contestazione alle sette grandi potenze. L’agenda politica del vertice di Taormina sarà infatti centrata sul Mediterraneo e sulla guerra ai migranti attraverso politiche di respingimento, che rappresentano un vero e proprio muro eretto contro chi fugge dalla fama e dalle guerre”, sottolinea, infine, il Comitato no G7 di Messina.