Messina: arrestati per assenteismo due medici del 118

Assenti dal lavoro “con artefici ed inganni”. Sono queste le parole usate dalla Procura di Messina a commento dell’arresto di due medici del 118, avvenuto stamattina a Letojanni, alle prime luci dell’alba.

Le indagini sono state avviate nel 2014 ed hanno verificato la condotta dei due arrestati fino ad agosto 2016. I risultati dell’inchiesta hanno accertato il sistema messo in atto dai due dottori per assentarsi dal lavoro durante l’orario di servizio, pur facendo in modo di risultare presenti. Secondo gli investigatori, spesso l’assenza non era limitata a poche ore, ma anche ad interi turni di lavoro “simulando la presenza e sottoscrivendo l’apposito registro”.

L’arresto è stato eseguito dagli agenti di Polizia del Commissariato di Taormina su disposizione di Salvatore Mastroeni, gip della Procura di Messina e su richiesta del Sostituto Procuratore, Anna Maria Arena.

Insieme al provvedimento d’arresto è stato disposto anche il sequestro preventivo di somme di danaro in possesso di entrambi i medici, pari alla cifra che gli stessi avrebbero intascato ai danni della Pubblica Amministrazione.