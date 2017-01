Messina. Accorinti: l’antieroe col mantello che indigna

di Eleonora Urzì Mondo

Un mantello, come quello indossato dal Mahatma Gandhi: qualcosa in più di un semplice strumento per coprire il corpo, un simbolo, un segno di frugalità che il sindaco Renato Accorinti ha scelto di indossare in occasione della cerimonia di insediamento del nuovo Arcivescovo, Monsignor Giovanni Accolla.

Perché stiamo qui a parlarne? Bella domanda: in effetti la cosa in sé non dovrebbe assolutamente essere ragione di dibattito. Eppure da giorni è il focus dell’attenzione di molti messinesi. Che il sindaco si presenti in cattedrale con “un plaid” (così lo hanno bollato in molti) è cosa che non è andata giù ai novelli Anna Wintour (pausa! www.google.it – Digita Anna Wintour. Clicca su “search”. Ok, andiamo avanti!)

Ma sarebbe una questione di opportunità, non di stile, secondo alcuni dei quali criticano questa scelta del primo cittadino. E così, ad oltre tre anni dall’elezione del professore di educazione fisica stiamo ancora qua a commentarne il dress code dell’amministratore, certamente non conforme all’immaginario istituzionale ortodosso. Che Accorinti non fosse un fashion victim era cosa nota anche prima del giugno 2013. E che il suo outfit non rispecchi gli standard di eleganza montezemoliana è evidente ad occhio nudo.

Ma la domanda è: si può mai, ancora, trovare interessante parlare di questo? È possibile che ad ogni sua pubblica uscita l’opinione pubblica si appassioni ad un processo, puntualmente social, all’habitus estetico del nostro sindaco? “#Nonmirappresenta” esce fuori pure l’hashtag per sottolineare con forza l’indignazione per quest’uomo che a giacca e cravatta preferisce (da decenni, non mica da quando si è insediato a Palazzo Zanca) pantaloni etnici e scarpe da tennis – o sandali a seconda delle stagioni -.

Cari messinesi, non vi rappresenterà in cuor vostro, oggi, ma evidentemente l’avete votato e lo avete fatto preferendolo ad altri che indossavano capi ben più “civili” ai vostri occhi. E, per carità, è legittimo pentirsi di averlo fatto ma abbiate la bontà di entrare nel merito della sua mala gestio della cosa pubblica. Createvi – creiamoci tutti insieme – il problema delle aule fredde delle scuole cittadine che torna in auge in questi giorni di gelo ma che era già stato oggetto di denunce lo scorso anno e argomento riproposto sotto forma d’allarme dal presidente della III Circoscrizione, Lino Cucè, prima che addobbassimo alberi e uscissimo al largo colbacco e doposcii. Preoccupiamoci del modo in cui l’amministrazione “non gestisce” l’emergenza abitativa; chiediamoci che ne è del censimento degli immobili comunali e come li si impiega. Analizziamo nel dettaglio il modo in cui si difende – o non si difende – quel che ci spetta di diritto, dalla governance sulla nostra Pa, alla martoriata sanità locale che in questi anni ha visto tormente e burrasche; delle politiche di accoglienza migranti e delle operazioni di sostegno ai servizi sociali, tanto per citare alcuni esempi.

Passiamo in rassegna le incompiute di una giunta che però, va detto, non è ancora arrivata al termine di un percorso che già di suo non prevede risoluzioni fiat. E chi crede il contrario è totalmente scollato dalla realtà. Chiediamoci seriamente che ne è della Casa di Vincenzo. O di San Vincenzo come la bolla il consigliere comunale Fabrizio Sottile in commento ad un post su Facebook, proprio per contestare le ostentazioni accorintiane, stridenti con la concretezza di azioni indegne di un buon amministratore. Una défaillance la sua, potremmo dire tanto per essere gentili e fintamente creduloni. Ed è proprio del giovane medico azzurro la foto che ha fatto, per prima, il giro dei social network ritraente il sindaco di “coperta” vestito alla cerimonia di insediamento di qualche giorno addietro. Un post su Facebook e uno su Twitter, taggando persino il gotha di Forza Italia – che lo ignora -, Gasparri in testa, per beffarsi di un così inelegante e grottesco outfit. Che Accorinti sia bizzarro non è che ci sia granché da dire, e che queste scelte d’abbigliamento siano frutto di una studiata strategia esibizionista è opinione diffusa. La pensa così, ad esempio, il leader di Reset Alessandro Tinaglia che, lui sì, non manca mai di entrare nel merito di contenuti concreti, cogliendo come spunto i più diversi input.

Be’ esibizionismo o meno, se Accorinti vuol far parlare di sé basta apra l’armadio, è evidente. E lo è al punto da rendere centrale rispetto al resto il modo in cui egli si presenta nelle occasioni solenni. Avesse scelto un parka o un giubbotto di pelle, un cappotto di panno o il doppio petto di Napoleone, la cosa non sarebbe stata diversa: saremmo stati qui a parlarne per una ragione o per un’altra. Per carità, c’è anche chi si cimenta nell’esegesi delle scelte politiche, ma il maggior chiasso popolare, quello che riempie bocche ad ogni latitudine e intere pagine social riguarda per lo più temi come il tanto bersagliato abbigliamento del sindaco. Che poi non è mica casuale: è frutto di una precisa scelta che si incornicia in una adesione ad una visione precisa della vita. Non è che serva poi tanto sforzo per capirlo.

Verosimilmente, comunque, passeremo ancora i prossimi (quasi) due anni a leggere e ascoltare il feroce contrapporsi delle frange pro e contro felpe Free Tibet ad ogni visita palermitana e assemblea dell’Anci, il che, si consenta, dimostra il basso livello su cui la discussione si sta trascinando. Andando avanti così, alla prossima campagna per le Amministrative, c’è da scommettere che uno degli argomenti principali sarà proprio il decoro che l’abbigliamento di un sindaco deve mantenere, a svantaggio di quei temi che sono primari per una realtà come quella messinese la cui situazione fa acqua da tutte le parti. Insomma al prossimo candidato di punta basterà presentarsi in giacca, cravatta e pantaloni di vigogna, per citare il vecchio spot di un noto amaro.

Notare tanta passione per la questione mantello (che val la pena di ribadire che ha comunque un suo preciso significato simbolico: scelta contestabile se vogliamo ma niente affatto in contrasto al contesto per diverse ragioni che dovrebbero apparire chiare pur non essendo degli esperti di semiotica) dovrebbe perplimere – per dirla alla Guzzanti – e non invece appassionare una comunità che ha occhi per guardare e capacità per discernere quel che è importante da quello che realmente non solo non lo è ma, al contrario, non andrebbe neanche considerato oggetto su cui valga la pena soffermarsi. Il che non rappresenta una difesa d’ufficio per una scelta che appare assolutamente discutibile ma è intollerabile costituisca il centro dei pensieri di opinion leader da salotto e cicalecci da bar.