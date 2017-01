Messina. Accolla Arcivescovo: “No a strumentalizzazione disabili per fini elettorali”

di Anna Marullo Di Condojanni

“Quello a cui tengo molto e andare a trovare i sacerdoti più soli e più lontani della diocesi, non li voglio aspettare al palazzo ma andarli a trovare io, per condividere un momento con loro e pregare insieme con loro, se ci riesco questo è il primo passaggio che vorrei fare. Vorrei far sentire forte la voce dell’episcopato siciliano nei confronti del mondo della salute, perché vedo che abbiamo uno stato a volte assente, specialmente coi disabili c’è chi li usa per fare campagna elettorale, ed è scandaloso. Avessero la bontà questi signori di passarsi la mano sulla coscienza e pensare realmente alle persone con disabilità. Non voglio fare analisi di carattere politico perché non so scrivere né leggi, né norme, ma voglio dare un’indicazione prendendo come esempio il Signore che guariva gli ammalati”.

Lo ha detto Monsignor Giovanni Accolla in occasione del suo insediamento a Messina come nuovo Arcivescovo in un incontro con i giornalisti al seminario arcivescovile Pio X. Di Messina, Accolla, parla poco: dice di non conoscere la realtà della città per dare un giudizio su di essa.

“A Messina purtroppo l’assenza del vescovo ha portato confusione, l’ambiente si è destabilizzato, ma voglio ringraziare monsignore La Piana che ha servito Messina. Adesso la Chiesa attende un cambiamento, ma non dobbiamo dimenticare chi ha servito questa città. Sono grato anche a Monsignor Marra, e sono loro che ho incontrato per primi per dare un segno di continuità. Poi monsignor Raspanti e Begnigno Papa”.

Monsignor Accolla ha 65 anni e fa parte del clero di Siracusa, direttore dell’ufficio diocesano dei Beni Architettonici e l’edilizia di culto, presidente della Fondazione Sant’Angela Merici. Ha compiuto gli studi teologici presso il Seminario arcivescovile di Siracusa. E’ stato ordinato il 13 aprile del 1977. Arriva a Messina dopo le dimissioni del 2015 di monsignor Calogero La Piana a cui sono susseguiti due amministratori apostolici: monsignore Antonio Raspanti, vescovo di Acireale, Benigno Luigi Papa, vescovo emerito di Taranto