Messina. A gestire il traffico di cocaina e marijuana in città erano le nuove leve del Clan Mangialupi

Imponente operazione dei Carabinieri, che all’alba di oggi hanno eseguito, a Messina e Catania, un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Messina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorimo, nei confronti di 17 persone (11 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 2 all’obbligo di presentazione alla p.g.), ritenuti responsabili – a vario titolo – di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi da fuoco e altro. Due, destinatari della misura restrittiva del carcere, si sono resi irreperibili.

L’inchiesta, denominata “Doppia sponda” e sviluppata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Messina, ha stabilito l’esistenza di due gruppi criminali, attivi nel territorio messinese, che gestivano un vasto narcotraffico, in particolare cocaina e marijuana, rifornite da gruppi catanesi e calabresi, destinate alle principali “piazze di spaccio” dell’hinterland messinese.

Le indagini, avviate nel 2013, portano alla luce un’organizzazione criminale che ruotava intorno alla figura di Maurizio Calabrò.

A detta degli inquirenti , era Calabrò a dare ordini e a stabilire ruoli e attività. E lo faceva anche dal carcere dov’era detenuto. Sempre lui si occupava di rifornire il proprio gruppo dello stupefacente, che recuperava da elementi calabresi ( sin qui sconosciuti alle indagini) e dal catanese Sebastiano Sardo, con cui era divenuto molto amico in carcere, pare che da dietro le sbarre si scambiassero messaggi sui traffici di cui si occupavano.

Calabrò fu arrestato il 6 luglio 2013, perché trovato in possesso di 4,8 Kg di marijuana. Con il capo dentro, a farne le veci arrivò Giuseppe Valenti.

Ma Valenti non aveva il carisma di Calabrò, cominciarono dissidi interni e arrivò la frattura. Marco D’angelo, che all’epoca era il futuro genero di Giuseppe Trischitta, uno degli storici reggenti del clan di Mangialupi, crea un proprio giro di spaccio, una ‘costola’ che gestirà creandosi una rete ridotta di pochi ma fidati complici, che il ricavato lo verseranno direttamente nelle sue mani.Tra i suoi fedelissimi, Gianluca Miceli.

D’Angelo gestisce meticolosamente, ponendo anche regole precise, gli affari: il luogo degli incontri con i pusher sarà sempre la sua abitazione, di notte, attenti e scrupolosi più che mai nell’eludere i possibili controlli delle forze dell’ordine. Il venerdì è il giorno scelto per la riscossione degli introiti dell’attività di spaccio. Crea pure una sorta di libro mastro, un registro contabile su cui il giovane annota le somme che i singoli associati gli devono per le partite di droga che spacciano.

Dal “libro mastro”, sequestrato dagli investigatori, sono emerse transazioni di importi rilevanti, come quella di una cessione droga a due acquirenti per 23.800 euro. I nomi in codice per le sostanze erano “rose rosse” e ‘prezzemolo’.

E poi il gruppo si occupava anche di furti ed era in possesso di armi utilizzate per commetterli.

Il 26 novembre 2013, i Carabinieri hanno sequestrato un fucile cal. 12, occultato in un bar di Via La Farina.