Messina, in 3mila nelle baracche. Per l’Unione inquilini diritto alla casa ancora lontano

Gli ultimi sempre più dimenticati, nella città di Renato Accorinti. I suoi tre anni e mezzo di legislatura, nonostante i proclami, stanno facendo registrare una tenuta sempre più scarsa dei servizi sociali, come anche dimostra la rinuncia da parte di diversi anziani all’assistenza domiciliare, a causa degli ingenti oneri economici da sostenere. Gli ultimi, in ordine di tempo, a lamentare la scarsa efficacia dell’azione amministrativa, sono gli attivisti dell’Unione inquilini di Messina, riuniti oggi in conferenza stampa, a palazzo Zanca, per fare un bilancio delle politiche abitative e “dichiarare aperta una nuova stagione di lotta” a seguito dei “continui tentennamenti, passi indietro, risposte insufficienti e ad un inasprimento delle relazioni sindacali”.

“Sono passati tre anni dall’insediamento dell’amministrazione Accorinti a Palazzo Zanca – affermano gli attivisti – e tre anni da quando l’Unione Inquilini di Messina ha cominciato a muovere i primi passi tra le periferie di questa città. Ad oggi, nonostante le numerose battaglie che si sono sviluppate per il diritto alla casa nella città di Messina, il risultato del rapporto tra le proposte, anche fatte proprie da questa amministrazione, e le riforme tangibili è piuttosto magro“.

Grazie all’occupazione del Palazzo San Leone e al corteo del 19 dicembre 2015, organizzato assieme al Comitato operai disoccupati, per ammissione della stessa Unione, sembrava che l’amministrazione comunale avesse assunto “un’apertura inserendo nell’agenda politica alcune proposte come l’autorecupero sugli immobili comunali abbandonati da destinare agli inquilini in precarietà abitativa; l’attuazione dell’articolo 26 dello Sblocca Italia, che prevedeva accordi di programma con l’Agenzia del Demanio al fine di reperire immobili che aumentino la dote di Edilizia residenziale pubblica; il recupero di alloggi pubblici non assegnabili poiché inagibili, tramite i fondi previsti dal decreto attuativo di cui all’ articolo 4 della legge 80/2014; il recupero degli immobili confiscati alla mafia da destinare ai morosi incolpevoli o agli assegnatari di case popolari così come previsto dal decreto 30 gennaio 2015; l’istituzione di una commissione composta da associazioni dei proprietari, organizzazioni sindacali degli inquilini, Prefettura, Ordine degli avvocati, al fine di facilitare il reperimento degli immobili da destinare ai morosi incolpevoli tramite canoni di affitto concordati; l’istituzione di un tavolo tecnico che metta assieme i soggetti interessati al reperimento di dati specifici sulla precarietà abitativa al fine di stilare un censimento degli immobili vuoti, sia pubblici che privati, che insistono nella città di Messina; l’istituzione di un Ufficio Casa che faccia da interfaccia ai cittadini e alle cittadine che manifestano il disagio abitativo”.

Oggi, l’organizzazione, registra “dei passi indietro da parte dell’amministrazione rispetto al programma assunto”. “Ci appare impensabile – affermano gli attivisti – che, di fronte all’aumento dei dati sulla precarietà abitativa (+141% di sfratti eseguiti con la forza pubblica), all’immobilismo della graduatoria che vede poco meno della metà degli alloggi assegnati rispetto agli aventi diritto (63 in base alla disponibilità degli alloggi su circa 700 domande) e alla questione del risanamento mai risolta (ancora oggi vivono tremila famiglie nelle baracche), le risposte siano solo di natura emergenziale. Risposte insufficienti come il Pronto soccorso sociale o il reperimento della scuola ex Foscolo come l’unica struttura per l’emergenza abitativa del Comune di Messina, tra l’altro individuata dagli inquilini che precedentemente la occupavano e dove ci appaiono poco chiari i criteri per l’inserimento di nuove famiglie in emergenza, non possono fronteggiare da sole il problema. Servono misure strutturali per mettere la parola fine al problema”.