In merito all’articolo su Messina di Fabio Bonasera

In merito all’articolo di Fabio Bonasera “Ylenia Bonavera specchio fedele dell’ultima città d’Europa” pubblicato su questa testata, ritengo doveroso intervenire per rispondere ai numerosi commenti negativi da parte di quei messinesi che si sono sentiti offesi da quanto scritto dal giornalista. Devo intervenire per una forma di rispetto nei riguardi di chi ci legge, di chi interagisce con noi nel bene e nel male, e si aspetta delle risposte che è giusto che ci siano.

L’articolo di Bonasera è stato un urlo disperato di un figlio di questa terra, che non accetta che Messina sia relegata fra le ultime città d’Europa, come emerge dall’annuario regionale di Eurostat, che registra l’andamento economico all’interno dell’Unione europea. Bonasera rappresenta quei messinesi che sono mortificati, da un andazzo sociale, politico, economico inaccettabile, e da bravo giornalista non può fare a meno di denunziare le defaillance di una città che meriterebbe ben altro.

Non piace a nessuno dei messinesi, e neanche a noi, sbandierare al mondo i nostri limiti, le nostre debolezze, i nostri errori. Ma il giornalista deve farlo per dovere di cronaca e soprattutto nella speranza di stimolare le Istituzioni ad intervenire. D’altra parte, verrebbe meno al suo mandato se scrivesse solo per compiacere al fine di ottenere consensi. Non è quello che gli interessa, e non è quello che interessa alla nostra testata.

Per altro vorrei anche aggiungere che si può anche dissentire dal pensiero di Bonasera, che non è il verbo, né presuntuosamente ritiene di esserlo, ma esprime soltanto la propria opinione sulla base di dati certi. Ma quello che è assolutamente intollerabile sono le offese, a volte anche da querela, proferite nei suoi confronti, e nei confronti di questo giornale. E, questo, consentitemi di dirlo, non fa altro che confermare alcuni passaggi dell’articolo tanto contestato, in particolare l’inciviltà di molti.