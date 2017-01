Mercato unico: economia dei servizi più efficace

Prosegue a passo spedito la tabella di marcia per la realizzazione di una nuova strategia per il mercato unico, messa a punto dal Presidente della Commissione europea Juncker.

Nella giornata di ieri è stato presentato un pacchetto di misure diretto a rendere più efficiente il mercato europeo dei servizi, agevolando il lavoro di imprese e professionisti nel raggiunger e soddisfare una potenziale clientela di 500 milioni di consumatori nell’UE. Tale obiettivo è stato confermato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del dicembre 2015, del giugno 2016 e del dicembre 2016.

Si è deciso di non legiferare nuovamente nel settore, ma di predisporre gli strumenti perché gli Stati membri possano individuare gli strumenti normativi obsoleti ed onerosi per i professionisti ed aiutare a meglio applicare le norme europee già esistenti, consci del fatto che la piena funzionalità delle norme europee permetterebbe di sfruttare al massimo delle potenzialità il settore dei servizi.

Jyrki Katainen, Vicepresidente e Commissario responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato:

“Gli ostacoli agli scambi di servizi frenano anche la competitività. Un uso migliore del mercato unico dei servizi aiuterà le imprese europee a creare occupazione e a espandersi al di là delle frontiere, offrendo una più vasta gamma di servizi a prezzi migliori, pur mantenendo elevati gli standard per i consumatori e i lavoratori. Le proposte odierne mirano a semplificare le procedure per i prestatori di servizi transnazionali e a fornire uno strumento nuovo e più moderno per favorire la collaborazione tra gli Stati membri nella regolamentazione dei rispettivi settori dei servizi”.

Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI, ha affermato:

“I servizi rappresentano i due terzi dell’economia dell’UE e creano il 90% dei nuovi posti di lavoro, ma il mercato unico – questo bene prezioso che troppo spesso è dato per scontato – non funziona in modo adeguato per i servizi. Ciò significa non sfruttare potenzialità enormi di crescita e di occupazione. Oggi viene dato nuovo impulso al settore dei servizi per fare dell’Europa un polo mondiale per la fornitura, l’acquisto e lo sviluppo di nuovi servizi”.