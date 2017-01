Meningite, tra psicosi e disinformazione la certezza dei vaccini – Intervista ad Amelia Vitiello

di Giampiero Cicciò

Dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità da settimane ribadiscono che non c’è alcuna epidemia di meningite nel nostro Paese e che non è vero che a portarla siano i migranti. Tutto inutile: in Italia è ugualmente psicosi.

Amelia Vitiello, avvocato e docente universitaria a Latina, è oggi presidente del Comitato Nazionale contro la Meningite. Il suo impegno quotidiano per non far spegnere mai i riflettori su questa malattia, non solo quindi durante le “epidemie mediatiche”, nasce da un grave lutto vissuto nel 2007. Sua figlia Alessia ha diciotto mesi quando, in poche ore, dopo una febbre in apparenza comune, placata con la tachipirina, la temperatura sale a 41°. Compaiono delle macchie rosse prima sul collo, poi su tutto il corpo e quindi la corsa al Pronto Soccorso rivelatasi inutile.

A fine novembre 2007 col marito costituiscono l’associazione “Alessia e i suoi Angeli“: vogliono raccogliere fondi per allestire una stanza che funga da Pronto Soccorso Pediatrico all’ospedale di Latina.

Il 24 aprile 2011 nasce il Comitato Nazionale contro la Meningite, la prima associazione di genitori e persone sopravvissute alla meningite dotato di un numero verde cui rispondono dei pediatri. E’ stata creata un’app per seguire il calendario dei vaccini e una rete di Centri Vaccinali con sportelli di counselling.

Abbiamo rivolto alcune domande ad Amelia Vitiello per fare chiarezza.

Sulla meningite c’è un’evidente mancanza di informazione. Per esempio non tutti sanno che a causarla possono essere varie tipologie di batteri e di virus o di funghi. Quali sono le forme più frequenti in Italia?

La disinformazione è sicuramente un problema rilevante, in quanto può creare falsi miti nella collettività, quale l’errata opinione che i vaccini possono essere nocivi, o indurre la gente a sottostimare l’incidenza di questa patologia. Le forme più frequenti in Italia sono le meningiti di tipo C e B.

Esistono oggi vaccini in grado di proteggerci da tutti i tipi di meningite?

Come Presidente del Comitato Nazionale di lotta alla meningite, pur non essendo medico, sono fermamente convinta che il vaccino oggi deve ritenersi l’arma più efficace contro questa malattia, sicuramente l’arma migliore per prevenirla. Tuttavia va precisato che mentre il vaccino coniugato contro il meningococco C nel tempo ha dimostrato la propria efficacia al 100%, il vaccino contro il meningococco B, protegge dalla maggior parte dei ceppi, ma non da tutti. E naturalmente vi può essere sempre una percentuale più che risibile, pressoché irrilevante, del cosiddetto “vaccine failure”, dove nonostante la vaccinazione non si sono formati gli anticorpi necessari a preservare completamente dalla malattia, che tuttavia grazie al vaccino aggredisce in forma più lieve. Ma una cosa è certa: senza vaccino siamo esposti al 100% alla malattia. E vince lei.

In alcune regioni il vaccino contro il meningococco B è offerto gratuitamente e in altre invece bisogna pagarlo di tasca propria. Perché questa discriminazione?

La domanda andrebbe posta ai decisori, alle istituzioni. Naturalmente io non condivido questa disparità pertanto con il Comitato ci stiamo battendo da mesi perché questa disomogeneità tra le varie Regioni venga superata al più presto affinché non vi siano Bambini di serie A (che possono vaccinarsi agevolmente) e Bambini di serie B (cui non è consentito vaccinarsi alla stregua dei primi perché il vaccino non viene somministrato loro gratuitamente).

La meningite è considerata una malattia subdola perché i sintomi iniziali, spesso simili a quelli di un’influenza, non sempre sono riconducibili alla vera causa. Quali sono i segnali inequivocabili per riconoscerla e quindi ricorrere subito a un ricovero?

E’ una domanda che mi viene posta spesso, tanto che due anni fa con il Comitato abbiamo lanciato la “campagna P.U.O.I.” distribuendo presso molti centri vaccinali e pediatri una cartolina informativa con la descrizione dei principali segni e sintomi della meningite, distinguendoli tra neonati e adolescenti/adulti, ossia: pallore e/o cute a chiazze; sonnolenza o rifiuto del cibo insoliti; irritabilità; corpo flaccido; mani e piedi freddi; temperatura corporea molto alta; vomito e rigonfiamenti morbidi sulla testa. Negli adolescenti o adulti è riscontrabile anche rigidità nucale, confusione mentale e irritabilità alla luce forte.

E’ giustificato l’allarme che in questi giorni c’è in Italia?

Non deve crearsi allarmismo, in quanto non vi è una epidemia. La meningite è sempre esistita e l’incidenza dei casi che si registrano ogni anno è sempre più o meno la medesima. Forse ora se ne parla di più rispetto a qualche tempo fa. Ciò che è certo è che molti, forse troppi, si dichiarano contrari o indecisi nel vaccinarsi e nel vaccinare i propri figli, ma quando iniziano a sentire parlare di “morte” si precipitano presso i centri vaccinali creando la situazione di collasso che si registra in questi giorni in molte città, con file interminabili per prenotare e liste di attesa che sono arrivate anche a 12 mesi. Quindi il messaggio che mi sento di lanciare è di seguire le linee guida del Ministero rispetto ai piani vaccinali, e rispettare i tempi di somministrazione per evitare quanto sta accadendo ora. Insomma bisogna vaccinarsi sempre, non solo quando dai media si apprende che una malattia sta colpendo con maggiore incidenza e quindi la paura cresce.

Quali sono gli obbiettivi principali del Comitato Nazionale Contro la Meningite che lei presiede?

Sicuramente quello di favorire un accesso gratuito e omogeneo al vaccino in tutta Italia, e magari nel futuro, spero prossimo, ottenere un vaccino unico contro la meningite così da poter fare una somministrazione unica che dia copertura al 100%. Continueremo inoltre a lavorare con le nostre campagne informative sulla malattia e sulle armi per prevenirla, così da consentire ai genitori di compiere una scelta consapevole. Ma il nostro principale obiettivo è quello di eradicare questa malattia.

Si stanno facendo dei passi avanti importanti in questo senso?