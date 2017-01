Meningite: ancora morti. Vademecum per scongiurarne il contagio

La meningite continua a propagarsi letale nel nostro Paese. Nelle ultime 48 ore si sono registrate nuove morti e l’Istituto Superiore della Sanità tiene ad informare la cittadinanza sui rischi connessi alla malattia e sulle possibili precauzioni.

L’ISS ha redatto un vademecum dove illustra le cause della meningite, i principali fattori di rischio, i soggetti più vulnerabili, nonché, quando e come proteggersi dai batteri che la causano. Quest’ultimi sono principalmente il Neisseria menigitidis, meglio conosciuto come meningococco, lo Streptococcus penumoniae (pneumococco) e l’Haemophilus influenzae.

Il meningococco si suddivide in tante classi batteriche, dette sierogruppi: A, B, C, Y, W135 e X. Il sierogruppo C deve considerarsi il più temuto, in quanto è il più aggressivo, oltre che il più diffuso in Italia e nell’intera Europa. Considerando che nel 2015, si sono registrati circa 200 casi di malattia dovuta al meningococco di sierogruppo B o C, i fatti delle ultime settimane fanno pensare ad una forma particolarmente aggressiva di meningite. Tuttavia gli esperti tengono a precisare che non siamo di fronte ad un’epidemia, anzi, i casi di meningite da meningococco si stanno manifestando con un andamento stabile.

Se non esiste un allarme meningite, però, è vero anche che è necessario prevenire la malattia con tutti gli strumenti a disposizione, in particolare con i vaccini, poco diffusi nonostante siano gratuiti. I soggetti che presentano un più alto rischio di contrarre il meningococco sono i bambini piccoli, gli adolescenti e i giovani fino a 30 anni. I vaccini prodotti contro la meningite sono di tre tipi: il più diffuso, quello contro il meningococco di sierogruppo C, il vaccino coniugato tetravalente che protegge dai sierogruppi A, C, W e Y, e quello che protegge esclusivamente contro il meningococco di tipo B.

Alcuni vaccini sono già offerti gratuitamente, ma presto, con l’entrata in vigore del nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, i vaccini saranno molti di più.

La profilassi vaccinale attualmente in vigore prevede la somministrazione del vaccino anti meningococco C nei bambini che abbiano compiuto un anno di età, e viene consigliato un richiamo con vaccino tetravalente in età adolescenziale. Il vaccino tetravalente coniugato anti-meningococco A, C,Y,W, è somministrato anche per gli adolescenti che non sono stati vaccinati da piccoli e dovrebbe comunque essere fatto ogni qual volta ci si reca in Paesi esteri dove è alto il rischio di contrarre la malattia. a chi si reca in Paesi ove sono presenti i sierogruppi di meningococco contenuti nel vaccino. Il vaccino contro il meningococco B, attualmente offerto in alcune regioni nel primo anno di età, sarà presto raccomandato per i bambini più piccoli anche a livello nazionale.