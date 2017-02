Medici messinesi cabarettisti per un giorno. L’impegno per la lotta alla SLA

Una serata divertente, ieri sera al Palacultura di Messina, ma anche altamente significativa per lo scopo benefico perseguito.

Come ormai avviene da quattro anni, i medici messinesi si sono trasformati in attori e cabarettisti per sostenere l’impegno dell’Aisla, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Lo spettacolo, iniziato intorno alle ore 20,00 è stato organizzato dall’AMMI, Associazione Mogli Medici Italiani sez. di Messina, che cura ormai da quattro anni l’evento di solidarietà “Medici in scena”, nel quale stimati professionisti messinesi si mettono in gioco con piece teatrali e spettacoli comici con il fine di sostenere l’attività dell’Aisla, che è da sempre il massimo referente dei diritti dei malati di SLA italiani.

Quest’anno lo spettacolo, presentato da Letizia Lucca, ha visto impegnati i medici nell’imitazione di personaggi famosi, una performance esilarante reso ancor più divertente dalla partecipazione del comico/ imitatore Gennaro Calabrese.

Il ricavato della serata sarà devoluto in favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, Aisla Onlus sezione di Messina.

Per Aisla Onlus, sono intervenuti il Referente provinciale, Dott. Giuseppe Caristi, insieme ad alcuni volontari della sezione di Messina.

La mission di Aisla Onlus è quella di promuovere la tutela, l’assistenza e la cura del malato di SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), garantendone la dignità personale per una migliore qualità di vita.

Chi volesse donare liberamente e sostenere l’operato di Aisla Onlus Sezione di Messina, può scrivere all’Associazione messinese all’indirizzo e.mail dedicato aislamessina@aisla.it oppure contattare i recapiti telefonici numero 335/1634271 (Dott. Giuseppe Caristi, Referente Provinciale) ovvero 335/ 7941385 (Dott. Angelo Passini).