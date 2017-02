Medici del 118 arrestati: firmavano presenze alla guardia notturna ma erano a casa

Assentarsi dal posto di lavoro per farsi i ‘comodacci propri’ è reato, si sa, ma se il posto di lavoro è il 118, un servizio di immediato intervento sanitario che può salvare vite umane, diventa un doppio reato.

Non c’è documentazione che certifichi se l’assenteismo di Antonino Corica e Antonino Ferlito, 53 e 55 anni, i due medici del 118 di Letojanni (Messina) arrestati stamani dagli agenti del Commissariato di Taormina, abbia causato danni seri alla salute degli utenti che si rivolgevano al servizio di pronto intervento, ma di certo poteva accadere.

Sono due gli anni di assenze ingiustificate accertati dai poliziotti, 2104-2016, due anni nei quali accadeva spesso che Corica e Ferlito mancassero dalla loro postazione. A detta degli investigatori si trovavano a casa o ovunque volessero. Turni notturni di 12 ore (dalle 20 alle 8) ai quali si presentevano soltanto al mattino dopo, per firmare il registro delle presenze. Turni per i quali intascavano 35 euro l’ora (che per 12 fa 420 euro). Rimaneva soltanto un collega (devono essere due i medici di guardia al 118) sul quale ricadeva l’intero carico di lavoro.

Le indagini, svolte attraverso servizi di osservazione, con telecamere poste nella sede di lavoro, acquisizioni di copie dei registri di presenza dei sanitari, intercettazioni telefoniche e analisi dei tabulati delle utenze telefoniche, hanno permesso di accertare ben 40 episodi di assenteismo per un medico e 36 per l’altro.

Rilevato anche l’atteggiamento arrogante e spavaldo dei due professionisti, che a chi minacciava di denunciare il loro illecito comportamento, rispondevano: “E’ la tua parola contro la mia”.

Corica e Ferlito sono stati rinchiusi nel carcere di Messina Gazzi, su ordinanza di misure cautelari in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Messina, Salvatore Mastroeni, richiesta dal Sostituto Procuratore della locale Procura, Anna Maria Arena. Sono accusati di truffa aggravata e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici.

Nei loro confronti è stato anche disposto il sequestro preventivo di somme di denaro pari a oltre 16 mila euro per l’uno e quasi 15 mila euro per l’altro, per il danno arrecato alla Pubblica Amministrazione, in base ad un conteggio effettuato sui turni di lavoro, per i quali i due avrebbero intascato regolare compenso.