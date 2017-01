May detta le regole della Brexit: così il mondo torna indietro di 30 anni

La chiamano globalizzazione, ma in realtà è una retromarcia. Un salto indietro nel tempo, la negazione di quasi 30 anni di storia. Da quando, era il 9 novembre 1989, il muro di Berlino è crollato. Donald Trump e Theresa May sono netti, come è loro costume, nel mettere paletti ferrei nei confronti del resto del mondo ma, soprattutto, dell’Europa.

Due giorni fa è stato il neo presidente a stelle e strisce a benedire la Brexit, preconizzando che altri seguiranno l’esempio, a dichiarare “obsoleta” la Nato e ad annunciare nuove limitazioni all’ingresso dei cittadini europei negli Stati Uniti d’America. Dichiarazioni forti da parte di colui che, per certi versi, incarna la spy story che nessuno ha amai avuto il coraggio di scrivere, grazie al pressoché inedito feeling con la Russia di Vladimir Putin. Un connubio che a molti fa storcere il naso ma che, come auspica il tycoon, potrebbe condurre alla riduzione degli arsenali nucleari.

Al di là dell’Oceano, oggi, è il primo ministro britannico, succeduta a David Cameron proprio all’indomani del referendum che ha sancito l’uscita della Corona dall’Unione europea, ad annunciare un taglio netto con l’istituzione di Bruxelles: “Nessuna parziale appartenenza alla Ue, nessuna associazione con la Ue, niente che ci lasci metà dentro, metà fuori”. Un’uscita definitiva, anche dal mercato comune, senza ripercorrere accordi come quelli con Norvegia e Svizzera. Piuttosto, un accordo sulle merci senza dogana, simile a quello con la Turchia. Nei 12 obiettivi da conseguire entro due anni, a conclusione delle procedure di separazione, scanditi dalla premier, grande ammiratrice di Margaret Thatcher, quelli di mettere fine all’influenza della Corte di giustizia europea e di esercitare un maggior controllo sull’immigrazione. Mantenendo, tuttavia, il diritto di restare oltremanica a tempo indeterminato per i 3 milioni di cittadini europei residenti. Così come, per i cittadini britannici all’estero, quello di restare negli altri Stati del Vecchio Continente in cui attualmente risiedono.

May parla di “nuova, costruttiva ed equa partnership con l’Ue”, minacciando, chi avesse voglia di vendicarsi della Brexit, di ridurre le imposte per attirare investimenti, trasformando la propria nazione – ma questo non lo dichiara apertamente – in un paradiso fiscale. Tanti paletti e un sogno, quello di una “Gran Bretagna globale”. Quasi una contraddizione se non si tenesse conto che, a parlare, come nel caso di Trump, è la numero uno di un popolo con una grande tradizione imperialista. La stessa della Germania.

Così, se il padrone della Casa Bianca contesta ad Angela Merkel l’avere dato ospitalità a così tanti immigrati, May punta dritto al cuore della mancanza di flessibilità imposta da Berlino:” La forza dell’Europa è nella sua grande diversità. C’è chi crede che la diversità vada affrontata forzando un modello uguale per tutti”. Lasciare l’Europa, per il primo ministro, “non è un rifiuto dei valori comuni”. L’invito è a lavorare a misure di intelligence e sicurezza comuni e più forti. Ma il braccio di ferro è già iniziato.

A giorni, va precisato, la Corte suprema stabilirà la titolarità del Parlamento britannico a dire la propria sulla Brexit. Ma, di certo, i panni dei sudditi non calzano bene a Stati Uniti, Inghilterra, Germania e, perché no, Russia. Senza non poter tenere conto di realtà come la Cina, che si candida a essere leader dell’economia globale, e i Paesi arabi. Non è una partita a Risiko ma la realtà. Oltre che una guerra che non è mai finita.