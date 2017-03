Maxi-evasione fiscale per sedici milioni di euro. Falsa cooperativa trasferita da Milano in Sicilia

I finanzieri della Tenenza di Barcellona P.G. (Messina) hanno concluso un’operazione che ha permesso di scoprire un’ingente evasione fiscale, pari a 16 milioni di euro, mediante quella che era solo in apparenza una società cooperativa, che ora ha sede a Barcellona, ma che si era appositamente trasferita dalla Lombardia e che si occupava dell’attività di pulizia generale di edifici. Due persone sono indagate.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno rilevato che la società in questione, costituita nel 2010 a Milano e che aveva ben centoquarantaquattro addetti, nel luglio del 2012 aveva trasferito fittiziamente la propria sede in Sicilia, col preciso scopo di rendere più difficoltosi i controlli del Fisco, pur continuando a operare in Lombardia e in altre regioni, quali Emilia Romagna e Toscana.

Inoltre, pur risultando formalmente una cooperativa di produzione e lavoro, operava come una vera e propria impresa, ossia a fine di lucro, senza perseguire lo scopo mutualistico indicato nello statuto, teso formalmente alla promozione umana ed all’integrazione dei soci in altre cooperative ed in altre attività per ottenere continuità occupazionale e migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i lavoratori.

L’attività ispettiva svolta dai finanzieri barcellonesi sulla documentazione estrapolata anche dalle banche dati ed elaborata mediante specifici programmi software ha consentito di ricostruire una base imponibile di I.R.A.P. (imposta regionale sulle attività produttive) pari a quasi sedici milioni di euro, sottratti a tassazione, e d’individuare ricavi non dichiarati per oltre quattordici milioni di euro.

Tra le altre violazioni individuate sono emerse delle illegittime compensazioni effettuate mediante crediti d’imposta inesistenti per ottocentomila euro ed altri illeciti in materia di imposta sul valore aggiunto per più di tre milioni di euro.

L’articolata frode è stata individuata anche grazie a innovativi sistemi di incrocio dei contenuti delle banche dati. Gli indagati, tra l’altro, non avevano presentato dichiarazioni IVA e IRAP. A loro carico anche il fittizio avvio della liquidazione societaria, il trasferimento strumentale della sede da una regione all’altra e la presentazione di modelli I.V.A.

riportanti costi mai sostenuti, al fine di originare crediti d’imposta inesistenti.

L’amministratore pro tempore della cooperativa, C.G., di 42 anni, nato a Monza e residente in provincia di Milano, è stato denunciato alla Procura per il reato di indebita compensazione mediante crediti inesistenti, per il quale è prevista la reclusione sino a sei anni.

Il liquidatore della società, in carica nel periodo in cui dovevano essere presentate le dichiarazioni fiscali annuali, D.C., 53 anni, nato a Rho (Mi) e residente a Milano, è stato denunciato anche per infedele ed omessa dichiarazione, rischia la reclusione fino a un massimo di quattro anni.